Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото

Країна-терорист щоденно обстрілює українські міста різними видами озброєння. У неділю, 8 листопада, увечері, військові РФ дронами атакували Кременчук що на Полтавщині.

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Деталі уточнюються, але, попередньо, під ворожою атакою були багатоповерхівка та готель у місті. У будівлях виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих уточнюється, повідомили в ОВА.

Станом на 20:49 відомо, що, за попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю", – повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також він розповів, що на місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється.

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У неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником також атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.

Нагадаємо, що у неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що після терористичної атаки РФ по Комишувасі (Запорізька області) вже ідентифікувано 29 жертв російської атаки. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти.

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Головне управління розвідки України вже ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.