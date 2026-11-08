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Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
1,5 т.
Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото
Кременчук під атакою ворога

Країна-терорист щоденно обстрілює українські міста різними видами озброєння. У неділю, 8 листопада, увечері, військові РФ дронами атакували Кременчук що на Полтавщині.

Деталі уточнюються, але, попередньо, під ворожою атакою були багатоповерхівка та готель у місті. У будівлях виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих уточнюється, повідомили в ОВА.

Станом на 20:49 відомо, що, за попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.

Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото

РФ атакувала Кременчук. Джерело: t.me/poltavskaOVA

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"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю", – повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також він розповів, що на місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється.

 

Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото

Атака на Кременчук 8 листопада. Джерело: t.me/poltavskaOVA

Росія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. Фото

Росія вдарила по Кременчуку. Джерело: t.me/poltavskaOVA

У неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником також атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.

Нагадаємо, що у неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що після терористичної атаки РФ по Комишувасі (Запорізька області) вже ідентифікувано 29 жертв російської атаки. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти.

Головне управління розвідки України вже ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

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Російські обстрілиВійна в УкраїніКременчукготельБПЛА
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