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Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read4 хв
icon 2,0 т.
Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео
Росія вдарила по Кременчуку. Джерело: Полтавська ОВА

Під час масованої атаки 7 жовтня росіяни вдарили по Полтавщині. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі: пошкоджені багатоповерхівки.

Також під ударом опинилося одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про наслідки російської ракетної атаки на Полтавщині

Вибухи у Полтавській області і, зокрема, у Кременчуці пролунали після 6 години ранку.

"Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!" – закликав Дяківнич о 06:25.

Менш ніж за годину він розповів, що ворог знову цілив по цивільних.

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"Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав посадовець.

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

У мережі також почали з'являтися кадри з міста після удару.

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Пошкоджений будинок

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Росія вдарила по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено будинки. Фото та відео

Наслідки удару по Кременчуку. Джерело: Х Кременчук

Окрім того, російські війська завдали удару по одному з підприємств Кременчуцького району.

Як повідомляв OBOZ.UA, під ударом з ночі також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися у кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.

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