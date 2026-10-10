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Росія вдарила по медзакладу в Харкові: є поранені

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Росія вдарила по медзакладу в Харкові: є поранені
Росія атакувала Харків. Ілюстиративне фото. Джерело: ОВА

Удень 10 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Наслідки зафіксовані у Холодногірському та Слобідському районах, в останньому – спалахнула пожежа в ураженому ворогом медзакладі.

Унаслідок атаки є постраждалі. Про наслідки ударів військ РФ повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські війська атакували Харків

Про те, що облцентр знову перебуває під ворожими ударами, стало відомо невдовзі після опівдня.

О 12:15 Терехов повідомив про удар російського БпЛА типу "Молнія" по Холодногірському району. Наслідки атаки на той момент ще уточнювалися.

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Менш ніж за 10 хвилин стало відомо про влучання ворожого ударного дрона у медзаклад Слобідського району. Там спалахнула пожежа.

Синєгубов спершу писав про одного постраждалого у Слобідському районі. Однак Терехов вже дуже скоро наголосив "є поранені, їх кількість та стан уточнюються".

Станом на 12:47 Синєгубов повідомляв про двох постраждалих.

"Внаслідок ворожого удару по Слобідському району 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Також постраждала 53-річна жінка. Медики надали допомогу на місці", – зазначав посадовець близько 13 години.

О 13:03 Терехов розповів вже про трьох постраждалих.

"Влучання відбулося між 4-м та 5-м поверхами, горіли три поверхи", – додав мер.

Як повідомляв OBOZ.UA, надранок російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура: кількість пошкоджених та зруйнованих багатоповерхівок і приватних будинків обчислювалася десятками.

Загинули щонайменше 11 людей, серед них – троє дітей. Кількість постраждалих склала 16 осіб.

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