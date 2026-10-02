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Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
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Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі
Наслідки атаки безпілотників.
Джерело: ДСНС Миколаївщини.

У пʼятницю, 2 жовтня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Миколаїв. Унаслідок удару постраждали троє чоловіків, яких госпіталізували до медичних закладів.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Пожежа.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури міста.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Авто після атаки РФ.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

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Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Ліквідація наслідків.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Зокрема, йдеться про адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Підприємство внаслідок обстрілу.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Удару завдали із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Служби надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілу.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Під час атаки в місті пролунала серія вибухів.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Три постраждалих внаслідок атаки.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Місцева влада також перевіряє прилеглий житловий сектор, щоб встановити, чи є там пошкодження.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Допомога постраждалим.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

Рятувальники.

Джерело: ДСНС Миколаївщини.

9 вересня Росія завдала ударів по Миколаєву. Пошкоджено об'єкти транспортної, портової та ыншоъ цивільної інфраструктури, понівечено житлові будинки та автомобілі, одну вантажівку знищено вщент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 вересня, Миколаїв перебував під ударом російських реактивних БпЛА. Ворог кілька разів поцілив по торговельному центру, внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

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