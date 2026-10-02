Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

У пʼятницю, 2 жовтня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Миколаїв. Унаслідок удару постраждали троє чоловіків, яких госпіталізували до медичних закладів.

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Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури міста.

Зокрема, йдеться про адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.

Удару завдали із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА.

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Під час атаки в місті пролунала серія вибухів.

Місцева влада також перевіряє прилеглий житловий сектор, щоб встановити, чи є там пошкодження.

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9 вересня Росія завдала ударів по Миколаєву. Пошкоджено об'єкти транспортної, портової та ыншоъ цивільної інфраструктури, понівечено житлові будинки та автомобілі, одну вантажівку знищено вщент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 вересня, Миколаїв перебував під ударом російських реактивних БпЛА. Ворог кілька разів поцілив по торговельному центру, внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

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