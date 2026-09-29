У ніч на 29 вересня російські загарбники знову завдали удару по Одещині. Внаслідок терористичних дій ворога руйнувань зазнало цивільне підприємство також пошкоджено низку інших об'єктів, серед яких – притулок для тварин.

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Постраждали восьмеро людей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Терор ворога триває

"Ворог не припиняє атакувати обʼєкти цивільної інфраструктури Одещини. Внаслідок ворожих ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 6 людей", – йдеться у повідомленні.

Посадовець поінформував, що внаслідок російської атаки також пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний будинок, а також легкові та вантажні автомобілі. У кількох місцях спалахнули пожежі.

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Наразі на місцях ударів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

О 08:54 глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, про ще двох постраждалих через атаку РФ.

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"Внаслідок ворожої атаки на Одесу, попередньо, є двоє постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється", – зазначається у повідомленні.

Про восьмеро постраждалих повідомили і в ДСНС.

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"Пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі", – додали рятувальники.

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Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, російські війська завдали удару по Одещині. За попередніми даними, постраждали двоє людей, також пошкоджено складську будівлю.

Як писав OBOZ.UA, 28 вересня окупанти знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС. Горіли також офісні будівлі, є влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

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