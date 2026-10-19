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Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
26,9 т.
Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото
Російський безпілотник атакував центральний парк. Джерело: t.me/synegubov

У Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих зростала після перших повідомлень про удар.

Так, 19 жовтня міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про загибель двох жінок і немовляти. Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що кількість жертв зросла до шести, серед них троє дітей.

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Удар по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Джерело: t.me/synegubov

Іван Вигівський опублікував інформацію про атаку та фотографії з місця удару в офіційному каналі. За його словами, російський безпілотник влучив у центральний парк Нової Водолаги в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

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Спочатку повідомлялося про двох загиблих жінок і немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Щонайменше 14 людей дістали поранення, серед них семеро дітей.

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Удар по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Джерело: t.me/synegubov

Кількість жертв

Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Семеро з них – діти. Медики надавали пораненим необхідну допомогу, а реанімаційні бригади перевозили їх до лікарень Харкова.

Пізніше начальник Харківської ОВА повідомив про збільшення кількості загиблих до шести людей. Серед них – троє дітей. Він висловив співчуття родинам загиблих.

На місці удару працювали екстрені служби. Рятувальники та інші підрозділи надавали постраждалим домедичну допомогу й обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Удар по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Джерело: t.me/synegubov

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Удар по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Джерело: t.me/synegubov

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Удар по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Джерело: t.me/synegubov

Загинула дитина у візочку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по парку в Новій Водолазі на Харківщині. За його словами, внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них діти, ще 14 людей отримали поранення.

"Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років", – написав глава держави.

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Жахливий російський удар на Харківщині. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський назвав атаку звірством і висловив співчуття рідним загиблих. Він також зазначив, що серед поранених є шестеро дітей.

Президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку, не знімати санкції з Росії й докладати зусиль для припинення війни.

"Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", – заявив він.

Жахливий російський удар на Харківщині

Жахливий російський удар на Харківщині. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Жахливий російський удар на Харківщині. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Кількість жертв. Оновлено

Станом на 20:12, начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за уточненими даними, у Новій Водолазі загинули двоє дітей і четверо дорослих. Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей. Усім допомагають лікарі.

Росія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. Фото

Загинули двоє дітей і четверо дорослих. Джерело: Олег Синєгубов

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Росія атакувала місто Харків 16 жовтня. Тоді також загинули двоє людей, є поранені.

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