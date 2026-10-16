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Росія вдарила по підприємству на Волині: загинула людина, 8 постраждалих, стався витік аміаку. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
Росія вдарила по підприємству на Волині: загинула людина, 8 постраждалих, стався витік аміаку. Фото
Наслідки обстрілу. Джерело: ДСНС Волині.

У Камінь-Каширському районі Волинської області внаслідок російської атаки на приватне підприємство загинула людина, ще восьмеро дістали поранення. На об’єкті також стався незначний витік аміаку.

На щастя за межами території небезпечної концентрації речовини не виявили. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Росія вдарила по підприємству на Волині: загинула людина, 8 постраждалих, стався витік аміаку. Фото

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Джерело: ДСНС України.

Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа на покрівлі складської будівлі. Рятувальники ліквідували займання, після чого продовжили роботи з розбирання та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному загорянню.

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Росія вдарила по підприємству на Волині: загинула людина, 8 постраждалих, стався витік аміаку. Фото

Пожежа. Джерело: ДСНС України.

До ліквідації наслідків атаки залучили фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волинської області. Вони виявили витік аміаку та оперативно провели заходи з осадження небезпечної речовини.

Витік аміаку був незначним. Перевищення гранично допустимої концентрації цієї речовини за межами підприємства не зафіксували.

Роботи на місці удару ускладнювалися загрозою повторних російських атак. Через небезпеку рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.

Російські війська атакували Харків, під ударом була, зокрема, енергетика. У Шевченківському районі облцентру зафіксоване влучання, також спалахнула пожежа в Індустрііальному районі, ворог вдарив і по Основ'янському та Немишлянському районах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російського удару на Рівненщині спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь знищив оселю, також постраждала одна людина.

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