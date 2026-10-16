Росія вдарила по Рівненщині: пошкоджено цивільну багатоповерхівку. Фото

Війська РФ уночі 16 жовтня завдали ударів по Рівному та області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

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Зокрема, ворог поцілив по багатоповерхівці. Про атаку розповів начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Росія вдарила по Рівненщині

Посадовець заявив, що для Рівного й області ніч проти 16 жовтня видалася важкою.

"На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової. Подробиці згодом. Перебуваю на місці подій. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", – зазначив Коваль.

Начальник ОВА також опублікував світлину, на якій видно понівечену багатоповерхівку.

Як повідомляв OBOZ.UA, цієї ночі окупанти також атакували Київ. Під ударом ворога опинився приватний житловий сектор у Шевченківському районі, а також Солом'янка. Спалахнули пожежі.

Окрім того, росіяни вдарили по Умані. У місті горіли багатоповерхівка та торговельні склади, на місцях влучань рятувальники гасили пожежі.