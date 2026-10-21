Росія вдарила по Тернопільщині: постраждали двоє дітей і дорослий, спалахнула пожежа

21 жовтня російський дрон атакував Чортків Тернопільської області. Поранення дістали троє людей, зокрема двоє дітей 2010 року народження. На місці влучання спалахнула пожежа.

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Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у своєму Telegram-каналі. Подробиці щодо наслідків атаки також оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією очільника ОВА, станом на 16:00 внаслідок влучання БпЛА пошкоджено господарську будівлю на території приватного домогосподарства. Вогонь охопив споруду.

До ліквідації наслідків залучили пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували торговельний заклад мережі "Метро" в Рівному та житловий сектор. В одному з будинків виникла пожежа, яку згодом локалізували. За даними начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, обійшлося без постраждалих.

Також OBOZ.UA писав, що аналітики Ukraine Facility Platform окреслили сім імовірних цілей російських ударів по українській енергетиці взимку. За оцінками експертів, Москва прагне не лише позбавити українців світла й тепла, а й послабити економіку України та використати обстріли для тиску на Київ і його міжнародних партнерів.

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