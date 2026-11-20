Під час масованої комбінованої атак 20 листопада російські війська вдарили по Житомирщині. Під ударом опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури у Коростенському районі, пошкоджено підприємство.

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Постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки атаки військ РФ на Житомирщину

Невдовзі після 9 години ранку Бунечко повідомив, що ворог знов атакував Коростенський район Житомирщини.

"Під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю одного з підприємств", – писав посадовець.

Станом на 09:18 було відомо про одного постраждалого внаслідок ворожих ударів. Його госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

"Рятувальники загасили усі осередки загорянь. Роботу ускладнювала постійна загроза повторних ударів", – додав начальник ОВА.

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Як повідомляв OBOZ.UA, уночі та вранці 20 листопада Росія запускала по Україні "Калібри", ракети з бомбардувальників Ту-95МС, балістику і дрони.

Наслідки ворожих ударів фіксуються у різних куточках країни, зокрема у Києві та на заході.