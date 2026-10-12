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Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
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атака шахедів
Робота мобільної вогневої групи під час атаки "Шахедів". Джерело: МОУ

У ніч проти 12 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракету і 121 безпілотник.

Сили ППО знешкодили 89 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Російська атака 12 жовтня

У ніч проти 12 жовтня (з 18:00 11 жовтня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу "Шахед" (76 із них – реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані Донецьк і Крим (Гвардійське).

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Станом на 09:00 у Повітряних силах стверджували, що протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА різних типів (55 із них – реактивні).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Результати роботи сили ППО

Чернігівська область

Пізно ввечері 11 жовтня ворог атакував підприємство в Чернігівському районі. Пожежу загасили вогнеборці.

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

У Чернігівському районі Росія атакувала підприємство

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

У Чернігівському районі Росія атакувала підприємство

Уночі через удар "Герберою" по Сновську загорівся приватний будинок.

У селі на Ніжинщині пошкоджена літня кухня через вибух "Герані".

Житомирська область

Росіяни обстріляли об’єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі.

Від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця.

Станом на 9 годину ранку інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

Одеська область

Уночі російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає.

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала логістичні приміщення поштового оператора на Одещині

До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі відповідні служби.

Дніпропетровська область

Понад 10 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі.

У Павлограді понівечене підприємство.

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Пожежа на підприємстві у Павлограді

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Пожежа на підприємстві у Павлограді

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Пожежа на підприємстві у Павлограді

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Пожежа на підприємстві у Павлограді

Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

Пожежа на підприємстві у Павлограді

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.

Всюди минулося без постраждалих.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 11 жовтня російські війська завдали удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 25 дістали поранення, серед постраждалих – діти.

Того ж дня росіяниатакували Івано-Франківськ. Внаслідок ворожого удару реактивними БПЛА у місті загинули люди.

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