Росія вдарила по Україні ракетою і 121 БпЛА, сили ППО збили 89 цілей: наслідки в областях. Фото

У ніч проти 12 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракету і 121 безпілотник.

Відео дня

Сили ППО знешкодили 89 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Російська атака 12 жовтня

У ніч проти 12 жовтня (з 18:00 11 жовтня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу "Шахед" (76 із них – реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані Донецьк і Крим (Гвардійське).

Станом на 09:00 у Повітряних силах стверджували, що протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА різних типів (55 із них – реактивні).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Чернігівська область

Пізно ввечері 11 жовтня ворог атакував підприємство в Чернігівському районі. Пожежу загасили вогнеборці.

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Уночі через удар "Герберою" по Сновську загорівся приватний будинок.

У селі на Ніжинщині пошкоджена літня кухня через вибух "Герані".

Житомирська область

Росіяни обстріляли об’єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі.

Головні історії дня

Від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

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Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця.

Станом на 9 годину ранку інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

Одеська область

Уночі російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає.

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До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі відповідні служби.

Дніпропетровська область

Понад 10 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі.

У Павлограді понівечене підприємство.

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На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.

Всюди минулося без постраждалих.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 11 жовтня російські війська завдали удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 25 дістали поранення, серед постраждалих – діти.

Того ж дня росіяниатакували Івано-Франківськ. Внаслідок ворожого удару реактивними БПЛА у місті загинули люди.