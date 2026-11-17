Російські війська у вівторок, 17 листопада, завдали удару по Вінниці. Під атакою опинилася східна частина міста.

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Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, на місці працюють відповідні служби. Про це повідомили міський голова Вінниці Сергій Моргунов та очільниця ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки російської атаки на Вінницю

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.

У східній частині міста пошкоджено будівлі та автомобілі. Зокрема, загорілися два легкові та два вантажні автомобілі.

Серед пошкоджених об'єктів – дитячий садок.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація ще уточнюється.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 13 листопада російські війська атакували Вінницю. Внаслідок атаки горів житловий будинок, пошкоджено також інші житлові будинки та дитсадок. Постраждали дві людини.