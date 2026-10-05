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Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
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Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео
Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська ввечері 5 жовтня завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у будинку виникла пожежа, а рятувальники продовжують шукати можливих заблокованих мешканців.

Про ситуацію повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Спочатку він зазначив, що внаслідок удару по житловому будинку могла бути поранена людина, а інформацію уточнювали.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих.

За словами Семікіна, чоловіка віком 63 роки у тяжкому стані доправили до лікарні. Жінка 37 років отримала термічні опіки, але її стан не тяжкий – медики надали їй допомогу на місці.

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Також рятувальники евакуювали трьох людей із дев’ятого поверху. Вони не постраждали. Водночас залишалася інформація про можливих заблокованих мешканців на інших поверхах будинку.

Роботи на місці

Рятувальники вже деблокували людей із сьомого, восьмого та дев’ятого поверхів. Екстрені служби продовжують перевіряти будинок і шукати тих, хто може залишатися всередині.

На місці також працюють вибухотехніки. Рятувальна операція після влучання в багатоповерхівку триває, а про її завершення влада обіцяє повідомити окремо.

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: виникла пожежа, є постраждалі. Фото і відео

Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Як повідомляв OBOZ.UA, 22 вересня Росія атакувала торгівельний центр у Запоріжжі. На місці удару спалахнула жахлива пожежа.

Також Росія вдарила по найстарішому корпусу Запорізького національного університету. Там також сталася пожежа.

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