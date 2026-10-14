Росія вдарила по житловому сектору Рівного: є поранені

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія масовано атакувала енергетику Києва: є жертви, почались аварійні відключення. ФотоРосія масовано атакувала енергетику Києва: є жертви, почались аварійні відключення. ФотоІлюстрація - гроші, виплатаУкраїнцям показали нові розміри пенсій: скільки тепер платять й чому ситуація критичнаПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоПро що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. ФотоПро що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. ФотоІлюстрація до гороскопуДень пройде вдало, але краще уникати людей, які дратують: Риби отримають гроші, а Терези проблеми – гороскоп на 14 жовтняУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в РосіїУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в РосіїІлюстрація - українці в ПольщіУкраїнцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знатиСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися аварійні відключення, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтня"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Росія вдарила по житловому сектору Рівного: є поранені

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
Росія вдарила по житловому сектору Рівного: є поранені
На місці удару працюють відповідні служби

Російські війська знову завдали удару по Рівному. Унаслідок атаки постраждав житловий сектор міста.

Наразі відомо про трьох поранених. Про чергову російську атаку на місто повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У Рівному внаслідок атаки поранені троє людей

"Ще одна атака на Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених", – написав він.

На місці удару працюють відповідні служби

За словами Олександра Коваля, усі відповідні служби працюють на місці події. Сам начальник ОВА також перебуває там разом із представниками міської влади.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 14,4 т.
"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео
icon 14,4 т.
"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 3,3 т.
Росія за місяць побудувала новий дронопорт "Міллерове" для запуску реактивних дронів по Києву та західним регіонам – OSINT-аналітики
icon 3,3 т.
Росія за місяць побудувала новий дронопорт "Міллерове" для запуску реактивних дронів по Києву та західним регіонам – OSINT-аналітики
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,1 т.
Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, сили ППО збили 119 цілей: наслідки в областях. Фото
icon 3,1 т.
Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, сили ППО збили 119 цілей: наслідки в областях. Фото

Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляли.

Росія вдарила по житловому сектору Рівного: є поранені

Вибухи в Рівному 14 жовтня 2026. Джерело: t.me/oleksandrkoval_rv

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 13 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус Рівненського державного гуманітарного університету. 30 осіб постраждали.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиРівне
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись