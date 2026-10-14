Росія вдарила по житловому сектору Рівного: є поранені
Російські війська знову завдали удару по Рівному. Унаслідок атаки постраждав житловий сектор міста.
Наразі відомо про трьох поранених. Про чергову російську атаку на місто повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
У Рівному внаслідок атаки поранені троє людей
"Ще одна атака на Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених", – написав він.
На місці удару працюють відповідні служби
За словами Олександра Коваля, усі відповідні служби працюють на місці події. Сам начальник ОВА також перебуває там разом із представниками міської влади.
Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляли.
Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 13 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус Рівненського державного гуманітарного університету. 30 осіб постраждали.
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