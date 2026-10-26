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Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
3,1 т.
Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені
Окупанти атакували житлові райони Харкова

Російська окупаційна армія 26 жовтня завдала серії ударів по житлових районах Харкова. Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Є загиблі та поранені.

Про наслідки обстрілів повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Спочатку він поінформував про удари по Холодногірському району, а згодом повідомив про атаки на Новобаварський район.

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Харківський міський голова Ігор Терехов. Джерело: t.me/ihor_terekhov

За словами Терехова, російські війська неодноразово атакували Новобаварський район. Спочатку було відомо про одну постраждалу людину, а на іншій локації після влучання спалахнула сильна пожежа.

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Пізніше міський голова уточнив кількість загиблих і поранених. За його інформацією, внаслідок ударів загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Пошкоджені будинки

Вибухи пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Інформацію про наслідки ударів міська влада уточнювала протягом вечора.

На момент останнього повідомлення Ігоря Терехова було відомо про двох загиблих і чотирьох поранених у Новобаварському районі Харкова.

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки атаки

Увечері російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця обстрілу.

Виникли дві пожежі – горіли нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджені гаражні бокси, приватні й багатоповерхові житлові будинки, дитячий навчальний заклад, транспортні засоби та будівлі приватних підприємств.

Усі пожежі ліквідували. На місцях працювали підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню. Джерело: t.me/dsns_telegram

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія атакувала Харків "Бандеролями". Обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждалі.

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