Росія вдарила по житлових районах Харкова: пошкоджені будинки, є загиблі і поранені

Російська окупаційна армія 26 жовтня завдала серії ударів по житлових районах Харкова. Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Є загиблі та поранені.

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Про наслідки обстрілів повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Спочатку він поінформував про удари по Холодногірському району, а згодом повідомив про атаки на Новобаварський район.

За словами Терехова, російські війська неодноразово атакували Новобаварський район. Спочатку було відомо про одну постраждалу людину, а на іншій локації після влучання спалахнула сильна пожежа.

Пізніше міський голова уточнив кількість загиблих і поранених. За його інформацією, внаслідок ударів загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Пошкоджені будинки

Вибухи пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Інформацію про наслідки ударів міська влада уточнювала протягом вечора.

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На момент останнього повідомлення Ігоря Терехова було відомо про двох загиблих і чотирьох поранених у Новобаварському районі Харкова.

Наслідки атаки

Увечері російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця обстрілу.

Головні історії дня

Виникли дві пожежі – горіли нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджені гаражні бокси, приватні й багатоповерхові житлові будинки, дитячий навчальний заклад, транспортні засоби та будівлі приватних підприємств.

Усі пожежі ліквідували. На місцях працювали підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія атакувала Харків "Бандеролями". Обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждалі.