Російська армія ввечері 17 листопада вдруге за день атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей, серед них 15-річний підліток. У місті зафіксували значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

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Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов. За їхніми словами, ворожий безпілотник влучив у територію міського парку, а руйнування зафіксували одразу в кількох районах Дніпра.

Наслідки удару

За словами Бориса Філатова, після російських атак пошкодження знову виявили у Центральному та Чечелівському районах. До міських лікарень доправили трьох постраждалих – 52-річного чоловіка, 49-річну жінку та 15-річного хлопця.

Медики надають їм необхідну допомогу. Водночас повітряна тривога в області тривала, тому Олександр Ганжа закликав жителів не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях.

Масштаби руйнувань значні. За попередніми даними міського голови, у ще дев'яти багатоповерхівках вилетіло понад 400 вікон. Також пошкоджень зазнали гаражний кооператив і гімназія.

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Крім того, постраждали близько 25 приватних домоволодінь. Зокрема, у Краснопіллі в окремих будинках побиті не лише вікна, а й покрівлі.

Через дощ люди намагаються якнайшвидше закрити пошкоджені ділянки дахів, щоб захистити оселі від подальшого потрапляння води.

Допомога мешканцям

На місцях працюють комунальні служби та благодійні організації. Серед тих, хто долучився до допомоги постраждалим, – гуманітарна місія "Проліска", Координаційний гуманітарний центр та Український Червоний Хрест.

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Філатов також зазначив, що напередодні російська атака пошкодила гуманітарний склад Червоного Хреста.

Представники районних адміністрацій залишаються на місцях, консультують мешканців і допомагають власникам пошкодженого житла оформлювати заявки на державну програму "єВідновлення".

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія вранці 17 листопада атакувала приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі.