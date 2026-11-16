Росія вербує жінок з Африки та Шрі-Ланки для виробництва ударних дронів – розслідування

Росія залучає громадянок африканських країн і Шрі-Ланки до складання ударних безпілотників на підприємстві в особливій економічній зоні "Алабуга" (РФ). Для цього використовують програму "Алабуга Старт", яку рекламують як можливість здобути освіту, професію та роботу в Росії.

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Про це йдеться у розслідуванні Українського центру безпеки та співпраці та Fox News. За даними розслідувачів, таким чином Москва намагається компенсувати нестачу працівників у своєму військово-промисловому комплексі.

Росія залучає іноземок до військового виробництва

Як відомо, схема складається з трьох рівнів: ідеологічного, корпоративного та безпосереднього вербування, до якого залучені іноземні рекрутерки-кураторки. До складання ударних безпілотників типу "Герань" росіяни залучають жінок з Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, ДР Конго та Шрі-Ланки.

Керівниця відділу міжнародної співпраці УЦБС, експертка з питань гібридної війни Соломія Хома зазначила, що залучення іноземних працівників допомагає Росії компенсувати нестачу кадрів у військово-промисловому комплексі.

"Виявлена схема має ознаки державної підтримки з боку Росії та поєднує елементи "м’якої сили". Зокрема, йдеться про просування ідей "русского мира" через Координаційну раду російських співвітчизників, агентство "Россотрудничество" та освітні заклади країн-мішеней з прямим залученням завербованих осіб до виробництва озброєння", – зазначається у матеріалі.

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Як Кремль розширює вербування через програму "Алабуга Старт"

Програма "Алабуга Старт" працює з 2022 року й рекламується як можливість здобути професію, пройти навчання та працевлаштуватися в Росії. Однак замість обіцяної цивільної роботи іноземки можуть потрапити на підприємства військово-промислового комплексу, зокрема залучатися до виробництва ударних безпілотників.

Для вербування Москва використовує не лише онлайн-платформи та оголошення про роботу, а й освітні й культурні заходи в африканських країнах. Зокрема, програму просувають через Координаційні ради російських співвітчизників, які мають доступ до молодіжної аудиторії.

Головні історії дня

Наприкінці жовтня ОЕЗ "Алабуга" уклала угоди з Ганою та ДР Конго про працевлаштування молоді з цих країн. Такі домовленості можуть стати прикриттям для залучення іноземців до виробництва російського озброєння та водночас сприяти посиленню впливу Москви в Африці.

"Зважаючи на масштаб та небезпеку цієї діяльності, УЦБС зібрав необхідну доказову базу. Ці матеріали є основою для подальшого документування, санкційного тиску та ініціювання міжнародної кримінальної відповідальності для всіх причетних до ланок мережі", – йдеться у статті.

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Варто зазначити, що "Алабуга" – це особлива економічна зона промислово-виробничого типу, розташована в Татарстані, за 10 км від Єлабуги. Вона займає площу 3903,5 га та розташована неподалік від Набережних Челнів, Нижньокамська й Казані.

Як повідомляв OBOZ.UA, згідно із супутниковими знімками, зробленими наприкінці жовтня, навколо виробництва на території "Алабуги" побудували кілька бетонних веж для систем протиповітряної оборони, а також нові подіуми для комплексів ППО "Панцир" або "Т". Таким чином, заводи "Алабуги" станом на зараз прикрито одразу 33 позиціями ППО.