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Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
675
Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео
Російські обстріли 19 жовтня. Джерело: пресслужба ОГПУ

Внаслідок російських обстрілів протягом понеділка, 19 жовтня, загинули мінімум 15 українських мирних жителів. Ще щонайменше 75 отримали поранення.

Вночі агресор застосував проти України балістику. Паралельно відбувалися запуски дронів-камікадзе. БпЛА продовжували атакувати протягом усієї доби, а прифронтові регіони ще й зазнавали ударів КАБами. Про це свідчать повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

У яких регіонах атаки РФ убили або поранили цивільних 19 жовтня

  • Київ і Київська область

У столиці постраждали восьмеро, а одна людина загинула.

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На Київщині жертвами російської атаки стали двоє: жінка в Ірпені та чоловік в Обухівському районі. Загалом в області травмовані мінімум 19 осіб (дев'ять є дітьми). Багато поранених у Бучанському районі. Йдеться про 10 громадян, серед них п'ятеро неповнолітніх.

  • Харківська область

Шестеро людей загинули, ще 16 потребували медичної допомоги. У Новій Водолазі серед загиблих – троє жінок і двоє дівчат віком один та 11 років. У Чугуєві меддопомога знадобилася одній жінці.

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Харківщина: удар по центральному парку Нової Водолаги. Джерело: пресслужба ДСНС

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Харківщина: удар по центральному парку Нової Водолаги. Джерело: пресслужба ДСНС

  • Дніпропетровська область

Двоє чоловіків загинули, ще 10 громадян поранені внаслідок обстрілів Дніпра та Кривого Рогу. Відомо, що серед потерпілих є 15-річний юнак, він потрапив до лікарні у стані середньої тяжкості.

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Кривий Ріг: у місті загинули дві особи. Джерело: пресслужба ОГПУ

  • Донецька область

Одна людина загинула, четверо поранені. Один із постраждалих дістав поранення внаслідок влучання в автомобіль на дорозі між Донецьким і Слов'янськом.

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Слов'янськ: надзвичайники ліквідували пожежу в будинку, ураженому ворожим FPV-дроном. Джерело: пресслужба ДСНС

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Слов'янськ: надзвичайники ліквідували пожежу в будинку, ураженому ворожим FPV-дроном. Джерело: пресслужба ДСНС

  • Херсонська область

Відомо, семеро мирних мешканців поранені. Троє – під час артобстрілу Комишан, четверо – через атаки дронів у Нововоронцовці й Молодецькому. У селищі Нововоронцовка серед постраждалих є неповнолітній 17-річний хлопець.

  • Запорізька область

У селищі Кушугум внаслідок ранкової атаки КАБами загинув один чоловік, якому було 57 років.

  • Хмельницька область

В облцентрі дві жінки загинули, три особи поранені. Тіла двох жертв (1926 та 1954 років народження) знайшли під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків.

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Хмельниччина: наслідки ворожої атаки. Джерело: пресслужба ДСНС

  • Рівненська область

У місті Рівне четверо людей звернулися за медичною допомогою, троє з них поранені. Одного постраждалого госпіталізували.

Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Рівненщина: ворог атакував регіон 19 жовтня. Джерело: пресслужба ДСНС

Додамо, що прильоти в понеділок, 19 жовтня, також були у Волинській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській і низці інших областей (попередньо – без жертв і потерпілих).

Як писав OBOZ.UA, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "рішуче засудив ескалацію щоденних атак із боку збройних сил Російської Федерації на Київ, Одесу, Харків, Дніпро й інші українські міста". Водночас він висловив занепокоєння через "зростання кількості цивільних жертв" внаслідок ударів Сил оборони по Росії.

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