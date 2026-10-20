Росія весь день атакувала Україну з повітря: загинуло щонайменше 15 цивільних, дуже багато поранених. Фото і відео

Внаслідок російських обстрілів протягом понеділка, 19 жовтня, загинули мінімум 15 українських мирних жителів. Ще щонайменше 75 отримали поранення.

Відео дня

Вночі агресор застосував проти України балістику. Паралельно відбувалися запуски дронів-камікадзе. БпЛА продовжували атакувати протягом усієї доби, а прифронтові регіони ще й зазнавали ударів КАБами. Про це свідчать повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

У яких регіонах атаки РФ убили або поранили цивільних 19 жовтня

Київ і Київська область

У столиці постраждали восьмеро, а одна людина загинула.

На Київщині жертвами російської атаки стали двоє: жінка в Ірпені та чоловік в Обухівському районі. Загалом в області травмовані мінімум 19 осіб (дев'ять є дітьми). Багато поранених у Бучанському районі. Йдеться про 10 громадян, серед них п'ятеро неповнолітніх.

Харківська область

Шестеро людей загинули, ще 16 потребували медичної допомоги. У Новій Водолазі серед загиблих – троє жінок і двоє дівчат віком один та 11 років. У Чугуєві меддопомога знадобилася одній жінці.

РЕКЛАМА

Дніпропетровська область

Двоє чоловіків загинули, ще 10 громадян поранені внаслідок обстрілів Дніпра та Кривого Рогу. Відомо, що серед потерпілих є 15-річний юнак, він потрапив до лікарні у стані середньої тяжкості.

Головні історії дня

Донецька область

Одна людина загинула, четверо поранені. Один із постраждалих дістав поранення внаслідок влучання в автомобіль на дорозі між Донецьким і Слов'янськом.

РЕКЛАМА

Херсонська область

Відомо, семеро мирних мешканців поранені. Троє – під час артобстрілу Комишан, четверо – через атаки дронів у Нововоронцовці й Молодецькому. У селищі Нововоронцовка серед постраждалих є неповнолітній 17-річний хлопець.

РЕКЛАМА

Запорізька область

У селищі Кушугум внаслідок ранкової атаки КАБами загинув один чоловік, якому було 57 років.

Хмельницька область

В облцентрі дві жінки загинули, три особи поранені. Тіла двох жертв (1926 та 1954 років народження) знайшли під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків.

РЕКЛАМА

Рівненська область

У місті Рівне четверо людей звернулися за медичною допомогою, троє з них поранені. Одного постраждалого госпіталізували.

РЕКЛАМА

Додамо, що прильоти в понеділок, 19 жовтня, також були у Волинській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській і низці інших областей (попередньо – без жертв і потерпілих).

Як писав OBOZ.UA, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "рішуче засудив ескалацію щоденних атак із боку збройних сил Російської Федерації на Київ, Одесу, Харків, Дніпро й інші українські міста". Водночас він висловив занепокоєння через "зростання кількості цивільних жертв" внаслідок ударів Сил оборони по Росії.