Російське міністерство оборони продовжує поширювати неправдиві дані щодо втрат української авіації. У Москві заявляють про знищення 674 українських літаків та 284 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення, хоча до великої війни Україна не мала навіть 150 бойових літаків.

Відео дня

Про це йдеться в матеріалі польського видання Rzeczpospolita. Журналісти зіставили заяви російського військового відомства з довоєнною чисельністю українського авіапарку, поставками літаків від західних партнерів та незалежно підтвердженими втратами.

Як Росія завищує втрати української авіації

У звіті від 22 листопада 2026 року міноборони РФ заявило про нібито знищення сотень українських бойових літаків. Зокрема, росіяни стверджують, що ліквідували 223 винищувачі МіГ-29, 211 штурмовиків Су-25, 82 винищувачі Су-27 та 61 бомбардувальник Су-24.

Однак ці показники суттєво перевищують довоєнну чисельність української авіації. Навіть з урахуванням поставок від міжнародних партнерів після 2022 року російська статистика викликає серйозні сумніви.

За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), на початку повномасштабної війни Україна мала близько 132 бойових літаків. До цього переліку входили також машини, які перебували в резерві або потребували ремонту.

Водночас, за даними видання FlightGlobal, на бойовій службі перебували 98 літаків:

РЕКЛАМА

43 винищувачі МіГ-29;

26 винищувачів Су-27;

17 штурмовиків Су-25;

12 бомбардувальників Су-24.

Крім того, у листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у матеріалі для The Economist зазначав, що на момент початку повномасштабного вторгнення Україна мала 120 бойових літаків, з яких лише 40 були справними.

Таким чином, заявлена Москвою кількість знищених літаків у п'ять-сім разів перевищує довоєнну чисельність українського авіапарку.

Які втрати українських літаків підтверджені незалежними джерелами

Особливо показовою є розбіжність у даних щодо винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25.

Головні історії дня

Росія заявляє про знищення 223 МіГ-29, хоча до повномасштабної війни Україна мала 43 такі літаки на бойовій службі. Ще 27 машин у 2023 році передали Польща та Словаччина.

Схожа ситуація і з штурмовиками Су-25. На початку вторгнення на бойовій службі перебували 17 таких літаків, ще чотири Україна отримала від Північної Македонії. Водночас окупанти відзвітували про знищення 211 машин цього типу.

За даними аналітичного проєкту Oryx, який веде облік втрат військової техніки на основі фото- та відеоматеріалів, станом на листопад 2026 року підтверджено знищення 107 та пошкодження чотирьох українських бойових літаків. Також задокументовано втрату 58 гелікоптерів.

РЕКЛАМА

При цьому аналітики враховують лише випадки, які мають візуальне підтвердження. Тому фактичні втрати можуть бути більшими, однак незалежних доказів, які підтверджували б російські заяви, немає.

Як Україна поповнює авіаційний парк

У перші роки повномасштабної війни Україна отримувала від міжнародних партнерів літаки радянського виробництва. З 2024 року розпочався поступовий перехід на західні бойові машини.

Згідно зі звітом World Air Forces 2027, Україна отримала 35 із 79 обіцяних винищувачів F-16. Також українські Повітряні сили поповнилися французькими літаками Mirage 2000-5F.

РЕКЛАМА

На листопадовому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Бельгія оголосила про намір передати ще десять F-16 до кінця 2026 року. Франція зі свого боку заявила про плани поставити два додаткові Mirage 2000-5F.

Крім того, у найближчі роки Україна може отримати шведські винищувачі Gripen та французькі Rafale.

За оцінкою FlightGlobal, український парк бойової авіації наразі налічує 128 літаків. Це більше, ніж Україна мала на початку повномасштабного вторгнення за деякими довоєнними оцінками. Водночас точна кількість машин, готових до виконання бойових завдань, невідома.

РЕКЛАМА

Яких втрат зазнала російська авіація

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 18 листопада 2026 року російські окупаційні війська втратили 452 літаки та 356 гелікоптерів.

Водночас аналітики Oryx мають візуальні підтвердження знищення 130 та пошкодження 18 російських бойових літаків. Також задокументовано втрату 185 гелікоптерів РФ.

Найбільше підтверджених втрат серед російських літаків припадає на фронтові бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25 та багатоцільові винищувачі Су-30СМ.

Особливо відчутними для Росії є втрати стратегічної авіації. У реєстрі Oryx зафіксовано втрати 12 бомбардувальників Ту-22М3, 12 Ту-95МС та двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

РЕКЛАМА

Відновити парк стратегічних бомбардувальників Росії буде особливо складно, оскільки виробництво Ту-95МС та Ту-22М3 давно припинено.

Нагадаємо, Бельгія готується передати Україні три винищувачі F-16 із модернізованими системами РЕБ. Оскільки під час модернізації літаків застосували французькі технології радіоелектронної боротьби, для їхнього постачання необхідно отримати офіційний дозвіл Франції.

Як писав OBOZ.UA, Росія зіткнулася з проблемами під час розробки новітнього винищувача Су-75 Checkmate. Попри амбітні заяви Москви щодо створення перспективного бойового літака, реалізація проєкту супроводжується труднощами.