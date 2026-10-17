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Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
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Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом

17 жовтня країна-агресорка Росія масовано атакувала Вінницю. Внаслідок російської атаки постраждало шестеро людей, з них одна особа у важкому стані.

Через обстріл місто залишилось без електроенергії, критична інфраструктура працює на резервному живленні. Про це повідомили міський голова Вінниці Сергій Моргунов та начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна

Що відомо

За словами начальниці Вінницької ОВА, за останню добу над областю було збито 24 ворожі БпЛА. 

"Одна з наймасованіших атак на Вінниччину за період повномасштабного вторгнення", – написала Заболотна.

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Вона також зазначила про пошкодження цивільної та критичної інфраструктури внаслідок російської атаки.

Через обстріл відомо про шістьох постраждалих, з яких одна особа перебуває в реанімації у важкому, але вже стабільному стані. Також троє перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє – у легкому. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електро- й водопостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервному живленні.

"Загальне прохання: по мірі відновлення електропостачання вмикати електроприлади почергово, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Дякую всім, хто працює над ліквідацією наслідків ворожої атаки та надає допомогу постраждалим", – йдеться в повідомленні.

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