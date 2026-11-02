Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео

Уночі 2 листопада російські війська атакували Одесу. Бив ворог по об'єктх інфраструктури, пошкоджено житлові будинки.

Відео дня

Щонайменше четверо людей зазнали поранень. Про наслідки ворожого терору та їх ліквідацію розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про атаку

У ніч проти 2 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Бив ворог знову по мирних жителях.

"Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу", – розповів Лисак.

Жодної військової доцільності у ворожих ударах вкотре не було, їх мета – чистий терор.

"Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях", – зазначив Лисак.

Посадовець додав, що з ночі на місці працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим.

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Він також показав відео з місця удару, в якому заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко більше розповів про наслідки атаки.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Ще четверо осіб, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.