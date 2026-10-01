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Росія вночі атакувала Рівненщину: постраждала жінка

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
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Росія вночі атакувала Рівненщину: постраждала жінка
"Герань-4"
Джерело: російські медіа

В ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Рівненську область. Внаслідок російського удару постраждала одна жінка.

Її госпіталізували з пораненнями плечей та обличчя. Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.

Наслідки російського терору

За інформацією обласної влади, житловий будинок, у якому була поранена жінка, зазнав пошкоджень.

"У результаті нічної атаки на Рівненщину постраждала жінка. Наразі вона з пораненнями плечей та обличчя перебуває в лікарні. Її будинок зазнав пошкоджень", – повідомили в ОВА.

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Що відомо про атаку

Повітряна тривога у зв’язку з фіксацією ворожих БПЛА оголошувалася в Рівненському та Дубенському районах. Небезпека зберігалася протягом приблизно 30 хвилин з 4:10 до 4:40 ранку.

За попередніми даними, російські окупанти застосували для удару по регіону реактивні безпілотники "Герань-4/5".

Моніторингові канали повідомляли, що російські безпілотники намагалися прорватися до міста Острог. За попередніми даними, БПЛА були знищені під час підльоту до населеного пункту.

Росія вночі атакувала Рівненщину: постраждала жінка

Росіяни атакували Україну дронами

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня російські окупаційні війська завдали по території України масштабного комбінованого удару з використанням ракет і безпілотників. Головною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська масово атакували Київську область балістичними ракетами. Ворог завдавав ударів по столиці та низці прилеглих населених пунктів. У Києві відомо щонайменше про чотирьох постраждалих і двох загиблих, а в Київській області росіяни вбили дитину.

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