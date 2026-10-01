В ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Рівненську область. Внаслідок російського удару постраждала одна жінка.

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Її госпіталізували з пораненнями плечей та обличчя. Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.

Наслідки російського терору

За інформацією обласної влади, житловий будинок, у якому була поранена жінка, зазнав пошкоджень.

"У результаті нічної атаки на Рівненщину постраждала жінка. Наразі вона з пораненнями плечей та обличчя перебуває в лікарні. Її будинок зазнав пошкоджень", – повідомили в ОВА.

Що відомо про атаку

Повітряна тривога у зв’язку з фіксацією ворожих БПЛА оголошувалася в Рівненському та Дубенському районах. Небезпека зберігалася протягом приблизно 30 хвилин з 4:10 до 4:40 ранку.

За попередніми даними, російські окупанти застосували для удару по регіону реактивні безпілотники "Герань-4/5".

Моніторингові канали повідомляли, що російські безпілотники намагалися прорватися до міста Острог. За попередніми даними, БПЛА були знищені під час підльоту до населеного пункту.

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Нагадаємо, в ніч на 30 вересня російські окупаційні війська завдали по території України масштабного комбінованого удару з використанням ракет і безпілотників. Головною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.

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Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська масово атакували Київську область балістичними ракетами. Ворог завдавав ударів по столиці та низці прилеглих населених пунктів. У Києві відомо щонайменше про чотирьох постраждалих і двох загиблих, а в Київській області росіяни вбили дитину.