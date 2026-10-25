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Росія вночі атакувала українські ТЕС, підстанції та вугільні шахти, – Зеленський

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Росія вночі атакувала українські ТЕС, підстанції та вугільні шахти, – Зеленський
Війська РФ уночі 25 жовтня вдарили по Харкову. Джерело: ДСНС

Упродовж тижня, що минає, Росія випустила по Україні понад 1,5 тис КАБ, майже пів сотні ракет і більше 2 тисяч ударних дронів. Щодня внаслідок  російського терору гинуть та  зазнають поранень українці.

Цілить ворог переважно по житлових будинках, а також цивільній, зокрема й критичній інфраструктурі, у ніч проти 25 жовтня росіяни били по ТЕС, підстанціях та вугільних шахтах. Про те, з ким і з чим воює Росія в Україні, розповів президент України Володимир Зеленський. 

Ворог продовжує терор

За словами Зеленського, від початку тижня російські війська застосували для ударів по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів.

І як би добре не тримала удар українська ППО – не минає й дня без руйнувань, загиблих та поранених від ворожих атак.

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Глава держави згадав  останні з них.

22 людини, зокрема дитина, постраждали, а четверо загинули внаслідок удару військ РФ по Синельниковому на Дніпропетровщині. Там окупанти ввечері 24 жовтня  вгатили по звичайному житловому будинку.

Наслідки обстрілу в Синельниковому

Наслідки російського обстрілу. 24 жовтня 2026 року. Джерело: Пресслужба Дніпропетровської ОДА (ОВА)

У Вінниці вже 25 жовтня російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Там поранено шестеро людей, вщент зруйновані чотири квартири.

У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Повідомлялося про чотирьох поранених, троє з них – співробітники ДСНС.

Це був останній "Епіцентр" у Харкові.

Росія вночі атакувала українські ТЕС, підстанції та вугільні шахти, – Зеленський

Постраждали рятувальники. Джерело: ДСНС

Росія вночі атакувала українські ТЕС, підстанції та вугільні шахти, – Зеленський

Знищений пожежний автомобіль. Джерело: ДСНС

Росія вночі атакувала українські ТЕС, підстанції та вугільні шахти, – Зеленський

Окупанти знищили торговий центр. Джерело: ДСНС

"Були цієї ночі також удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Є пошкодження у дев’яти областях", – підкреслив Зеленський.

Зокрема, ще один " Епіцентр" росіяни атакували у Полтаві.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 25 жовтня

Зведення з підсумками бойової роботи сил ППО Повітряні сили опублікували вранці.

Станом на 8 годину там підтверджували збиття або подавлення 119 ворожих дронів різних типів зі 153 запущених ворогом.

Судячи з цифр у зведенні, українським воїнам все краще вдається справлятися з реактивними дронами, на які останнім часом робить ставку ворог. Так, цієї ночі з 92 запущених їх було збито 64. А днем раніше – 50 із 61.

На  момент публікації зведення ще 9 дронів перебували в українському повітряному просторі, бойова робота тривала.

Тоді ж у ПС заявили, що було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський заявив, що  реакцією Росії на дипломатію і деізоляцію знову стали вбивства мирних українців.

 

 

 

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