Російські війська можуть готувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередач. Противник уперше застосував на реактивному безпілотнику спеціальне навантаження, яке має назву кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН).

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Таку оцінку висловив фахівець із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Про це експерт повідомив у Telegram-каналі.

Що відомо про новий російський боєзаряд

Російські війська застосували на реактивному безпілотнику кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН). Його розробили для ураження високовольтних опор і залізних мостових конструкцій.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)", – написав Флеш.

Конструкція боєзаряду передбачає основний заряд і чотири додаткові модулі ураження. Вага основного боєзаряду становить 40 кг.

Фахівець також висловив припущення щодо можливих цілей російських військ.

"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", – зазначив Бескрестнов.

На тлі повідомлень про російські атаки в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Також внаслідок атак безпілотників частково зупинився електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

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Також про перебої з комунальними послугами повідомляли в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Там місцями зникли електроенергія та водопостачання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в вересні російські війська збільшили кількість реактивних безпілотників, якими атакують Україну. Станом на 29 вересня їх уже запустили 3177 – це більше, ніж за весь серпень, коли було зафіксовано 2850 таких дронів.

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