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Росія вперше застосувала реактивні дрони зі спеціальним боєзарядом для знищення високовольтних опор. Відео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Росія вперше застосувала реактивні дрони зі спеціальним боєзарядом для знищення високовольтних опор. Відео
Стоп кадр з відео ураження реактивним дроном.
Джерело: Telegram-канал Київ-INFO.

Російські війська можуть готувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередач. Противник уперше застосував на реактивному безпілотнику спеціальне навантаження, яке має назву кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН).

Таку оцінку висловив фахівець із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Про це експерт повідомив у Telegram-каналі.

Що відомо про новий російський боєзаряд

Російські війська застосували на реактивному безпілотнику кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН). Його розробили для ураження високовольтних опор і залізних мостових конструкцій.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)", – написав Флеш.

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Конструкція боєзаряду передбачає основний заряд і чотири додаткові модулі ураження. Вага основного боєзаряду становить 40 кг.

Фахівець також висловив припущення щодо можливих цілей російських військ.

"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", – зазначив Бескрестнов.

На тлі повідомлень про російські атаки в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Також внаслідок атак безпілотників частково зупинився електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Також про перебої з комунальними послугами повідомляли в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Там місцями зникли електроенергія та водопостачання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в вересні російські війська збільшили кількість реактивних безпілотників, якими атакують Україну. Станом на 29 вересня їх уже запустили 3177 – це більше, ніж за весь серпень, коли було зафіксовано 2850 таких дронів.

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