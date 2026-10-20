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Росія атакувала склади у передмісті Дніпра: є поранені. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
2,0 т.
Росія атакувала склади у передмісті Дніпра: є поранені. Фото
Росія атакувала склади у передмісті Дніпра. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вранці 20 жовтня окупаційна армія РФ продовжила тероризувати Дніпро. Ворог завдав чергового удару по передмістю обласного центру.

В результаті обстрілу постраждали люди. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки атаки

За інформацією обласної влади, після ворожої атаки в місті виникла пожежа. Інформація про точну кількість постраждалих та стан людей поки що уточнюється.

"Ворог знову завдав удару по Дніпру. Виникла пожежа. Попередньо є поранені", – йдеться в заяві ОВА.

Пізніше представники влади надали оновлені дані щодо постраждалих. За інформацією ОВА, троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками, він у важкому стані.

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Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

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