Росія атакувала склади у передмісті Дніпра: є поранені. Фото
Вранці 20 жовтня окупаційна армія РФ продовжила тероризувати Дніпро. Ворог завдав чергового удару по передмістю обласного центру.
В результаті обстрілу постраждали люди. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
Наслідки атаки
За інформацією обласної влади, після ворожої атаки в місті виникла пожежа. Інформація про точну кількість постраждалих та стан людей поки що уточнюється.
"Ворог знову завдав удару по Дніпру. Виникла пожежа. Попередньо є поранені", – йдеться в заяві ОВА.
Пізніше представники влади надали оновлені дані щодо постраждалих. За інформацією ОВА, троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками, він у важкому стані.
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