Росія вранці атакувала Херсон: загинув водій швидкої, постраждало 15 людей. Фото

Вранці 17 жовтня Росія завдала авіаударів по Корабельному району Херсона. Унаслідок атаки загинув водій швидкої допомоги.

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Поранень зазнали 15 містян, серед них – парамедикиня та діти, наймолодшому з яких – усього місяць від народження. Про наслідки ворожих ударів розповів начальник Херсонської міської військової адміністрація Ярослав Шанько.

Росія вдарила по Херсону авіабомбами

За даними Херсонської обласної прокуратури, по місту ворог випустив щонайменше 8 КАБ.

Били окупанти по житлових будинках.

"Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури", – зазначали у прокуратурі регіону о 8 годині ранку.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Серед постраждалих – немовля

Про перші наслідки ворожої атаки, яку росіяни здійснили ще до сходу сонця, Шанько розповів о 05:15 ранку.

На той момент було відомо про одну постраждалу: дівчинку 11 років, яку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У дитини медики діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову равму, акубаротравму та забійну рану потиличної ділянки.

Менш ніж за годину стало відомо, що внаслідок атаки постраждала ціла родина: 37-річний чоловік, 28-річна дружина та їхня 1-місячна дитина. У момент удару постраждалі перебували у своїй квартирі. У всіх трьох – вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Серед постраждалих – 81-річний херсонець з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, акубаротравмами та забійною раною голови та чоловік 64 років, котрий перебував у своїй квартирі і внаслідок атаки отримавмінно-вибухову травму та уламкове поранення правої ключиці.

Стан обох – середньої тяжкості.

З вибуховою, закритою черепно-мозковою та акубаротравмою до лікарні у стані середньої тяжкості доправили також 73-річну жінку.

О 06:16 Шанько повідомив про жертву ворожого удару: загинув 64-річний водій екстренної медичної допомоги.

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Також постраждала парамедикиня: під час повторного авіаудару (а червоний рівень загрози для міста було оголошено о 05:20) вона отримала мінно-вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення правої гомілки.

Дев'ятою постраждалою від ворожих авіаударів стала 57-річна херсонка, жінка отримала мінно-вибухову травму.

До 06:30 кількість постраждалих зросла до 10 людей: до лікарні доправили 57-річного чоловіка, у нього діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та садна обличчя. У момент атаки він перебував у своїй квартирі.

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А за лічені хвилини стало відомо, що поранень зазнали також дві місцеві мешканки віком 75 років. Окрім мінно-вибухових травм у однієї з них – закритий перелом лівого передпліччя зі зміщенням, в іншої – відкритий перелом ноги.

До 07:25 кількість постраждалих у Херсоні зросла до 14 людей: у стані середньої тяжкості госпіталізовані 80-річна жінка та 38-річний чоловік. Обоє на момент удару перебували у своїх квартирах.

О 07:40 постраждалих було вже 15: 36-річний чоловік, який на момент атаки, перебував у квартирі, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя, грудної клітини, руки.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 16 жовтня, Росія атакувала Харків. Постраждали дев'ятеро людей, серед них – хлопець та дівчина віком 13 років.