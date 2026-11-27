Росія за менш ніж п'ять років повномасштабної війни проти України втратила більше військовослужбовців, ніж Сполучені Штати Америки в усіх війнах за останні 85 років. Кількість загиблих та зниклих безвісти російських військових сягнула 720 тисяч осіб.

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Про це у Telegram повідомив проєкт "Хочу жить". Було оприлюднено порівняльну статистику військових втрат двох країн.

Яких втрат зазнала Росія у війні проти України

За даними проєкту, втрати американської армії в усіх війнах із 1941 року, починаючи з Другої світової війни, становили 508 тисяч військовослужбовців.

Таким чином, кількість загиблих та зниклих безвісти російських військових на 212 тисяч перевищила наведений показник втрат США за 85 років. Методологію підрахунку та зіставність категорій втрат у повідомленні не уточнили.

У проєкті "Хочу жить" наголосили, що ці цифри демонструють ціну розв'язаної Кремлем війни проти України. Також автори публікації звернули увагу на ризики, з якими стикаються росіяни після підписання контракту з міністерством оборони РФ.

"Не ставайте цифрою на цьому графіку", – закликали у проєкті.

Що раніше повідомляли про втрати російської армії в Україні

Нагадаємо, у вересні 2026 року британська військова розвідка оцінювала загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 1,5 млн військовослужбовців. З них близько 500 тисяч – загиблі.

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За словами начальника Штабу оборони Великої Британії Річарда Найтона, основної частини цих втрат російська армія зазнала із січня 2023 року. При цьому за відповідний період окупантам вдалося захопити лише близько 2% території України.

Найтон також звернув увагу на негативні наслідки війни для російської економіки, зокрема уповільнення її зростання, зниження споживчого попиту та високу інфляцію. Однак, за його словами, ані масштабні людські втрати, ані економічні труднощі не змусили Путіна відмовитися від намірів підпорядкувати Україну Москві.

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Як писав OBOZ.UA, російські військові використовують завербованих громадян африканських країн як живий щит під час пересування небезпечними ділянками фронту. Про це свідчить перехоплена українською розвідкою розмова окупантів. У ГУР наголосили, що для російського командування іноземні найманці є лише витратним матеріалом.