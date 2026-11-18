Російські реактивні дрони "Герань-5" та "Герань-6", що нині на стадії випробувань, дуже сильно відрізняються від безпілотників, якими Росія била по Україні на початку війни. По суті, за характеристиками вони вже ближчі до ракет, ніж до ударних дронів – і ворог активно нарощує використання саме таких засобів ураження.

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Швидкість реактивних російських дронів вже може сягати 1000 км/год, що робить їх перехоплення складною задачею. Про це в інтерв'ю українському медіа розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

У чому полягають труднощі у переході до масового застосування дронів-перехоплювачів

Перехід до масового застосування реактивних дронів-перехоплювачів ускладнюється тим, що Росія також не сидить, склавши руки, і постійно вдосконалює свої БпЛА.

"Проблема в тому, що засоби повітряного нападу, які сьогодні використовує Росія – зокрема "Герань-5" і "Герань-6" – це вже не ті безпілотники, які ми бачили на початку війни. По суті, це вже крилаті ракети. Саме такий підхід першою продемонструвала Україна, а президент назвав його "дроном-ракетою". Росія зараз максимально нарощує використання таких дронів-ракет", – зазначив Веніславський.

Сучасні реактивні дрони летять значно швидше, ніж перші ударні БпЛА, які Росія копіювала з іранських "Шахедів". Нині вони здатні розганятися до 500 або й до 1000 км/год, що співставно зі швидкістю крилатих ракет.

"Відповідно, протидіяти їм навіть реактивними перехоплювачами дуже складно. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 кілометрів на годину, перехоплювач теж має рухатися щонайменше з такою ж швидкістю. У таких умовах забезпечити дуже ефективне кінетичне знищення цілей надзвичайно складно", – вважає нардеп.

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Найефективнішим засобом протидії таким рективнимм цілям вн назвав системи протиповітряної оборони: ракети класу "земля – повітря" і "повітря – повітря".

"Це може бути літак, який ракетами збиває реактивні "шахеди", або наземна система ППО. Водночас із перехоплювачами теж є хороші результати. Чому їх поки не застосовують масово? Тому що це дуже складне технологічне завдання. Попри це ми його вирішуємо: наші виробники постійно демонструють нові перехоплювачі, ми їх випробовуємо, і, думаю, вони суттєво покращать динаміку знищення повітряних цілей", – заявив Веніславський.

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Він також пояснив, чому згадав російську "Герань-6", про появу якої досі публічно не заявлялося. Саме ці дрони, які незабаром можуть почати летіти на українські міста, за його словами, здатні розвивати небачену раніше для БпЛА швидкість

"Це дані наших розвідок, які дали нам розуміння, що це за апарат. Росія наразі проводить його дослідне випробування. Він буде здатен розвивати швидкість до 1000 кілометрів на годину й нести досить велику бойову частину. Ми маємо бути до цього готові. Це ще раз підкреслює важливість посилення нашої системи протиповітряної оборони, розвитку українських ракет класу "земля – повітря" і "повітря – повітря", а також залучення будь-яких можливостей партнерів, щоб збільшувати кількість таких ракет", – наголосив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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