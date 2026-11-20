Росія випробовує нові способи застосування ударних дронів для терору України. На "Шахеди" окупанти почали встановлювати додаткове обладнання, що перетворює її на багатофункціональні апарати.

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Такі модернізовані БпЛА здатні виконувати не лише ударні, а й розвідувальні функції, також вони за потреби слугують ретрансляторами зв'язку. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє "Укрінформ".

Росія шукає нові способи використання "Шахедів"

За словами Ігната, держава-агресорка постійно випробовує нові способи застосування безпілотників – зокрема й шляхом різноманітних їх удосконалень.

"З’являється майже щодня інформація про якісь ноу-хау, які ворог застосовує. Вони можуть бути серйозними, можуть бути просто якісь випробовування того чи іншого засобу, який встановлюють на дрон, по факту, той самий "шахед" став носієм різного там корисного навантаження, який може використовуватися як розвідувальний апарат, як ударний дрон, як ретранслятор, або все в одному. Таким чином, дрон може вартувати там одну ціну, якщо чим більше корисного навантаження дороговартісного, тим він може бути й дорожчий", – підкреслив речник ПС.

Він додав, що Росія модернізує і апарати типу "Герань-5", які здатні літати ще швидше, тому Україні необхідно якнайшвидше масштабувати засоби протидії таким загрозам.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона вже демонструє високі результати: частка збиття російських дронів наближається до 90%.

Втім, решта безпілотників продовжує долітати до цілей, завдавати значних збитків державі та створювати загрозу життю людей.

"100% збити – по факту неможливо на такій величезній території", – зазначив речник.

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Він додав, що за умов дефіциту ракет до Patriot та інших систем протиповітряної оборони Україна розраховує на засоби радіоелектронної боротьби й малу ППО для знищення російських безпілотників.

"Потужно працює сьогодні РЕБ. Ну і також (Україна розраховує. – Ред.) на малу ППО – це те, що сьогодні дозволяє теж збивати, починаючи від мобільних вогневих груп, закінчуючи розрахунками зенітних гармат та інших засобів", – сказав Ігнат.

Він наголосив на необхідності масштабування вже наявних українських розробок і рішень партнерів, щоб підвищити ефективність знищення, зокрема, реактивних безпілотників.

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За словам Ігната, російські безпілотники, які долітають до західних областей України, можуть використовувати супутникову навігацію або інші системи наведення, зокрема, мережі зв'язку, що дають змогу оператору керувати апаратом у реальному часі.

"Ви бачите, що не лише в Закарпатську область, а часто долітають і дрони, і ракети на територію сусідніх держав, навіть членів НАТО. Навігація використовується різна: може бути супутникова навігація, противник може використовувати і інші системи наведення, зокрема, використовуючи ті самі mesh-мережі для того, щоби в реальному часі управлятись оператором з території держави-агресора", – сказав Ігнат.

Він додав, що українські фахівці опрацьовують питання, щоб мінімізувати ризики такого способу керування дронами.

Як повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада у Польщі під час атаки РФ на Україну впали дві крилаті ракети X-101 і реактивний "Шахед".

Минулося без постраждалих та руйнувань інфраструктури, зокрема критичної.