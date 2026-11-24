Балістика і конкретизація СПР...

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Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні міністр оборони України Євген Хмара зазначив, що росія виробляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин, що людей, далеких від реальності, шокувало. З хорошого: Євген Хмара зазначив, що лише за останні місяці Україна уразила 16 російських комплексів ОТРК "Іскандер" і ЗРК С-300/400.

Власне, нічого дивного в цьому немає, адже ми вже не перший рік спостерігаємо за нарощуванням росією виробництва 9М723: від однієї ракети за 2-3 тижні у 2021-му до 2-3 ракет на добу. І саме таке нарощування темпів виробництва балістичних ракет яскраво демонструє, що світові виробники протиракет серйозно відстають.

На сьогодні росія має можливість виробляти лише ракет модифікації 9М723 понад тисячу на рік. Для перехоплення тисячі 9М723 потрібно в середньому 2 000 протиракет PAC-3.

Своєю чергою, виробничі потужності Lockheed Martin дають змогу виробляти близько 750 протиракет типу PAC-3. Єдиним у світі ліцензованим виробником цих протиракет є Японія, але потужності Mitsubishi Heavy Industries не перевищують 50-60 ракет на… рік! Крім того, законодавство Японії забороняє їй продавати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

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Тобто тисяча балістичних ракет 9М723, для перехоплення яких потрібно 2 000 ракет, за загальносвітового річного виробництва протиракет PAC-3 трохи більше ніж 800. Але це ще не все.

До балістичних ракет, якими росія обстрілює Україну, належать також 5В55 (С-300) і 48Н6ДМ (С-400). Тож балістичних загроз набагато більше, ніж тисяча ракет. Але навіть це ще не все.

Коли говорять про ракетні загрози для України, у нас постійно вживають слово "балістична", акцентуючи увагу на типі ракети. Але, на мою думку, це неправильне формулювання проблеми та загрози загалом, адже ми говоримо про ракети, які можуть збивати лише такі системи, як Patriot або SAMP/Т, а таких засобів терору в росії більше, і не всі вони виключно балістичні.

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Нагадаю, що Х-22/32 збивають лише Patriot або SAMP/Т. Ракети 3М22 "Циркон" і 3М55 "Онікс", які не є балістичними, збивають лише Patriot або SAMP/Т. Ракету Х47М2 "Кинджал", аеробалістичну, про яку всі чомусь забули, так само збивають лише Patriot або SAMP/Т, якщо їй, звісно, вдається обійти РЕБ "Ліма".

Тому, на мою думку, значно доречніший термін – складні для перехоплення ракети (СПР).

Другий момент: якщо вже говорити про загрози, то слід акцентувати саме на СПР, оскільки це значно розширює розуміння глибини проблеми.

І третє, практично вже апокаліптичне: ми говоримо про загрози СПР з боку росії, але не слід забувати, що ці самі загрози не просто існують, а щодня накопичуються у Північної Кореї та Ірану.

А тому загалом світ на сьогодні з тріском програє тираніям і диктатурам перегони СПР і протиракет.

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