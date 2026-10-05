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"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку Кремль

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read4 хв
icon 9,2 т.
"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку Кремль
FP-5 "Фламінго". Джерело: ілюстраційне фото Fire Point

Росія вже готується до появи в України балістичних ракет, які можуть становити загрозу для її підприємств із виробництва безпілотників. Водночас Кремль використовує час для створення захищених виробничих потужностей, зокрема підземних заводів для "Гераней".

Росія системно адаптується до змін на полі бою і використовує час для вдосконалення озброєнь та створення нових виробничих потужностей. Про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV в інтерв’ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському заявив військовий історик та авіаційний аналітик Том Купер.

Україна має можливості для завдання Росії серйозної шкоди, однак, на його думку, використовує наявні ресурси недостатньо концентровано.

"Україна має засоби, щоб завдати Росії справді болючого удару – такого, наслідки якого росіяни відчують дуже серйозно. Але ви просто не використовуєте ці можливості. Ви їх розпорошуєте", – вважає Купер.

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Він пояснив, що українські ресурси розподіляються між різними категоріями цілей – нафтопереробними заводами, промисловими підприємствами, авіабазами та іншими об’єктами.

"Ви витрачаєте тисячі безпілотників. Один тиждень б’єте по НПЗ, наступний – по промислових підприємствах, потім переключаєтеся на іншу галузь, ще за тиждень – на авіабази чи якісь інші об’єкти. Тобто ви не зосереджуєте ресурси на одній меті, щоб досягти конкретного результату", – сказав аналітик.

Москва намагається заздалегідь пристосуватися до майбутніх українських можливостей. Зокрема, РФ, за його словами, вже будує підземні підприємства для виготовлення ударних безпілотників "Герань".

"Тим часом росіяни вже будують підземні підприємства для виробництва дронів "Герань". Тобто вони вже готуються до наступного етапу", – сказав військовий експерт.

Такі об’єкти в майбутньому буде значно складніше знищувати. Росія використовує час для посилення захисту виробництва та створення нових потужностей.

"Вони на два, три, п’ять, а то й десять кроків попереду України і вже готуються до того часу, коли Україна матиме балістичні ракети, здатні вражати такі заводи", – заявив Купер.

Поява в України нових засобів ураження через кілька місяців або рік не обов’язково дозволить одразу зупинити російське виробництво. До цього часу Москва може створити цілу мережу захищених підприємств.

"Навіть тих засобів, які з’являться у вас через пів року чи рік, уже може бути недостатньо. Щоб знищити такий завод і зупинити виробництво безпілотників, доведеться витратити невідомо скільки ракет", – зазначив аналітик.

Наразі Росія змінює тактику та технічні характеристики своїх ударних безпілотників. Москва спочатку закуповувала "Шахеди" в Ірану, а згодом почала виробляти власні модифікації.

"Бракує крилатих і балістичних ракет – вони купують шахеди в Ірану і ставлять їх на озброєння. Даєте їм час – вони створюють нові модифікації цих дронів. Даєте ще більше часу – вони розробляють реактивні шахеди, з’являються нові "Герані" й так далі", – сказав він.

Аналітик також заявив про застосування Росією реактивних "Гераней-4" і "Гераней-5". Їхня швидкість створює проблеми для українських дронів-перехоплювачів.

"Вони надто швидкі для ваших дронів-перехоплювачів. А це означає, що значна частина ваших засобів ППО проти них просто не працюватиме", – наголосив Купер.

Він додав, що застосування винищувачів F-16 та Mirage для боротьби з такими цілями також має обмеження через недостатню кількість літаків та ракет класу "повітря-повітря".

Купер закликав Україну та її партнерів не лише реагувати на вже наявні російські загрози, а й готуватися до наступних етапів війни.

"Зосередитися треба на тому, як захистити майбутнє України, як знаходити рішення наперед, а не весь час лише реагувати на те, що робить Росія", – заявив Том Купер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в мережі з'явилися кадри наслідків удару по підприємству "Волгоградпромпроект" у Волгограді. За даними OSINT-аналітиків, після ураження ракетою FP-5 "Фламінго" частина головного виробничого цеху обвалилася.

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