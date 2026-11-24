Станом на 24 листопада 2026 року втрати російської армії від початку року сягнули абсолютного максимуму за весь час повномасштабної війни. За кількістю особового складу це можна порівняти з населенням одразу чотирьох російських регіонів.

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Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Від початку 2026 року Сили оборони України вивели з ладу 432 519 російських військових.

Таким чином, противник уже перевершив власний антирекорд 2024 року, коли його втрати становили 430 790 осіб.

Водночас до завершення 2026 року залишається ще понад п’ять тижнів, тож ця цифра може зрости.

У Генштабі для порівняння навели населення чотирьох регіонів Росії: Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області й Республіки Алтай. Загалом там проживає близько 434 тисяч осіб – майже стільки ж, скільки російська армія втратила за неповний 2026 рік.

Площа цих чотирьох регіонів становить близько 1,5 млн квадратних кілометрів, що майже у 2,5 раза перевищує територію України.

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У Генштабі наголосили, що за цими показниками стоїть щоденна робота українських військових різних підрозділів: піхоти, артилерії, операторів безпілотних систем, танкістів і льотчиків. Саме вони зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника.

У ЗСУ також заявили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати російській армії втрат, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте порівняв втрати російської армії у війні проти України з втратами США під час війни у Вʼєтнамі. За його словами, українські військові щомісяця вбивають або завдають тяжких поранень до 50 тисяч росіян.

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