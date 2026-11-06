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Росія вже використовує аналог Starlink над Україною – ГУР

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
849
Росія вже використовує аналог Starlink над Україною – ГУР
Українські військовослужбовці відкрили вогонь, щоб збити російський безпілотник. Джерело: Reuters

Росія почала використовувати власну супутникову мережу "Рассвет" для військового зв’язку над територією України. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, система може допомагати російським військам підвищувати точність ударів дронами та ускладнювати роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, журналісти якого поспілкувалися з представниками української розвідки. Речник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Росія вже застосовує "Рассвет" у військових цілях над Україною. Водночас супутникове угруповання поки не забезпечує безперервного покриття української території.

Супутникові можливості

Росія розвиває "Рассвет" як власну альтернативу Starlink від американської компанії SpaceX. За інформацією української розвідки, протягом 2026 року Москва вивела на орбіту 32 супутники цієї системи двома партіями – у березні та липні.

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Для порівняння, мережа Starlink Ілона Маска налічує понад 10 тисяч супутників. Її військова версія Starshield працює в Україні, але недоступна російським військам.

У ГУР зазначають, що нинішніх можливостей "Рассвет" недостатньо для постійного зв’язку над усією територією України. Передача даних відбувається періодично, коли супутники пролітають над відповідними районами.

"Супутникова система "Рассвет" зараз недостатня для забезпечення безперервного покриття території України: зв’язок доступний періодично, коли супутники пролітають над відповідними районами", – пояснив Андрій Юсов.

Російська влада планує продовжити запуски до кінця 2026 року, щоб поступово розширювати географічне покриття мережі.

Як працюватимуть дрони

За оцінкою української розвідки, супутниковий зв’язок може забезпечити двосторонній обмін даними між російськими безпілотниками та операторами. Це дозволить розвідувальним БПЛА передавати інформацію в режимі реального часу, а операторам – змінювати маршрут ударних дронів уже під час польоту.

Таким чином, російські безпілотники зможуть реагувати на зміну розташування цілей, а також намагатися обходити українську протиповітряну оборону.

"У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БПЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки", – зазначив Юсов.

Київський експерт із питань безпеки Микола Зєнцев також звернув увагу на можливий вплив системи на точність російських ударів реактивними безпілотниками. За його словами, Росія вже має щонайменше два якісні вікна супутникового зв’язку щодня, кожне з яких триває понад годину. Експерт вважає, що цього достатньо для певних оперативних наслідків.

Плани до 2035 року

Координатором державного проєкту "Рассвет" виступає російська компанія "Бюро 1440". Вона заявляла про намір створити до 2035 року супутникове угруповання чисельністю понад 900 апаратів.

За даними ГУР, до розробки системи причетні 49 компаній із Росії та Білорусі. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 компаній, пов’язаних із розвитком "Рассвет".

Українська сторона також звернула увагу на використання китайських компонентів у російській супутниковій програмі. Тимчасовий повірений України у справах у США Денис Сієнік закликав Вашингтон запровадити додаткові санкції проти компаній, причетних до цього проєкту.

Нагадаємо, в серпні Україна завдала далекобійного ракетного удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарській області Росії. Це підприємство виробляє ракети, які використовують для виведення супутників "Рассвет" на орбіту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як ще один супутник російського конкурента Starlink згорів в атмосфері. У статті ми пояснили, що не так із "Рассвет-3".

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