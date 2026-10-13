Росія за місяць побудувала новий дронопорт ''Міллерове'' для запуску реактивних дронів по Києву та західним регіонам – OSINT-аналітики

В Ростовській області країни-агресорки Росії відбудовано новий дронопорт "Міллєрово". Нову площадку збудовано менше, ніж за місяць, і її підготовлено для запусків "Герань-5" та інших реактивних ударних безпілотників ворога. Причому ворожі дрони з "Міллєрово" теоретично в змозі дістатися до Києва та навіть західних регіонів України.

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Вже вчора на площадці йшло розвантаження привезених БпЛА, зазначають OSINT-аналітики Absolutely reliable source. Станом на зараз перша частина об'єкту "близька до завершення", додають в The Telegraph.

Що на об’єкті

На площадці вже є вісім підготованих місць під ракетні пускові установки. Також тут 32 місця для розгону й запуску реактивних БпЛА.

На супутникових світлинах можна побачити, що "в зоні 3 вже іде розгрузка БпЛА".

"Проєкт форсували, щоб масштабувати атаки по Україні після вересневих ударів по Києву. Висновків не буде. Звичайними дронами-камікадзе такі об'єкти ефективно не вибити. Тож дуже сподіваємось, що обіцяна балістика нарешті почне літати", – зазначають OSINT-аналітики й надають координати цілі.

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Це 48.995968, 40.286255.

Схоже на Цимбулове

За конфігурацією новий комплекс – майже близнюк з російським дронопортом "Цимбулова" в Орловській області, який також має окремі позиції для зберігання, підготовки та запуску ракет та реактивних безпілотників.

У вересні стало відомо про розширення дронопорту "Цимбулова", нагадує британське видання. Там росіяни добудували нові гаражі, переробили наземні укриття на підземні та почали облаштовувати додаткові позиції для пускових установок "Герань-5".

Поблизу вже наявних пускових тоді готували місця ще для шести установок, а також зводили башти для протидронових сіток та засобів зв’язку.

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У чому загроза

"Планування масових запусків сотень і сотень дронів є доволі складним завданням з погляду логістики. Важко спланувати різноманітні маршрути польоту цих систем і координувати кожен із них із різних місць. Тому зосередження всіх цих процесів в одному районі спрощує логістику", – цитує The Telegraph Роберта Толласта, представника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

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"Герань-5" – найбільший безпілотник цієї серії, що запускається з "Цимбулово", – несе боєголовку вагою 90 кг на відстань до 1000 км і, на відміну від інших моделей цієї серії, може розвивати швидкість до 600 км/год", – додає видання й пояснює (на малюнку нижче), навіщо на таких площадках потрібні більш протяжні пускові смуги.

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Що передувало

При цьому дронопорт "Цимбулова" вже неодноразово ставав ціллю українських далекобійних ударів. Востаннє це було у вересні – українські безпілотники уразили частину бункерів та пошкодили ангари цього дронопорту. На супутникових знімках також були помітні сліди детонації та уламки знищених БпЛА на ділянці їх підготовки до запуску.

Також українські захисники саме дронами завдавали ударів по базі "Миллерово" в Ростовській області. Востаннє – це також було в вересні – удару зазнали об’єкти, важливі для роботи авіабази, зокрема ТЕЧ, склад боєприпасів і радіолокаційне обладнання.