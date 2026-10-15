Росія за шість тижнів збудувала нову базу для реактивних дронів біля кордону з Україною – Reuters

Росія практично завершила будівництво нової великої бази для запуску реактивних безпілотників у Ростовській області неподалік від України. За аналізом супутникових знімків Reuters, на зведення об’єкта знадобилося лише шість тижнів.

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Експерти вважають, що майданчик призначений для запуску новітніх російських дронів "Герань-4" і "Герань-5". Про це пише Reuters.

Як Росія збудувала базу за шість тижнів

За даними Reuters, 31 серпня територія в Ростовській області на південному заході Росії була порожнім полем, де помітили лише кілька машин. Уже наступного ранку на супутникових знімках були помітні перші будівельні роботи.

Знімки, надані компаніями Planet Labs і Airbus, свідчать, що приблизно за шість тижнів на цьому місці звели комплекс, за площею порівнянний із 126 футбольними полями. Об’єкт займає близько 0,9 квадратного кілометра.

Майданчик розташований приблизно за 3,5 км від російської авіабази Міллерово, де дислокується 31-й винищувальний гвардійський авіаційний полк.

За оцінкою DroneSec, новий об’єкт, імовірно, перебуває в зоні дії систем протиповітряної оборони, розташованих на авіабазі. Це може ускладнити спроби України уразити нову базу.

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Скільки дронів зможуть запускати з нового об’єкта

Майк Моннік, засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec, заявив, що новий майданчик здатний забезпечувати запуски реактивних безпілотників "Герань-4" і "Герань-5".

За його словами, у західній частині об’єкта розташовані вісім платформ для пускових установок. Вони доповнять російську мережу, яка вже налічує щонайменше 11 стаціонарних пускових майданчиків для ударів безпілотниками по Україні.

"Швидкість будівництва... демонструє, з якою легкістю Росія може швидко задіяти вже створені наступальні можливості", – сказав Моннік.

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Він також зазначив, що об’єкт, імовірно, близький до завершення будівництва. На його думку, до повноцінного введення в експлуатацію може залишитися кілька тижнів або навіть менше.

Моннік припускає, що з нового майданчика потенційно можна буде запускати 100 або більше реактивних безпілотників протягом 24 годин. Водночас фактичні можливості залежатимуть від наявності запасів і поставлених завдань. Зазвичай Росія запускає такі дрони невеликими партіями протягом дня.

Аналіз Reuters показав, що на двох із восьми стартових майданчиків уже встановили рейки. Ще на двох їх будували, а інші роботи були помітні на супутникових знімках протягом трьох днів цього тижня.

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Роб Джордан, програмний директор лондонського аналітичного центру RUSI, зазначив, що бетонні майданчики та два можливі стартові напрямні на знімках відповідають стартовим шляхам для російських безпілотників Geran.

"Такий рівень будівництва за такий короткий термін вражає, – сказав він. – Це показує, наскільки Росія впевнена у своїх можливостях завдання глибоких ударів – можливо, на шкоду своїм звичайним сухопутним військам".

Міністерство оборони Росії не відразу відповіло на запит Reuters щодо нового об’єкта та програми створення реактивних безпілотників загалом.

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Росія нарощує використання реактивних дронів

Будівництво нової бази збігається зі збільшенням використання Росією реактивних ударних безпілотників проти України. За даними українських військових, опублікованими Reuters минулого місяця, цього літа Росія приблизно в шість разів збільшила використання таких дронів за три місяці. Найінтенсивніші удари припали на Київ і навколишній регіон.

Військові аналітики вважають, що Росія переорієнтовує виробництво безпілотників на реактивні моделі, оскільки Україні складно протидіяти їм. Такі апарати можуть розвивати швидкість до 600 км/год, через що їх важче перехоплювати засобами, розробленими для боротьби з повільнішими безпілотниками з поршневими двигунами.

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Україна намагається знайти рішення для протидії цій загрозі. Водночас на тлі того, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, Київ очікує подальшого нарощування російських атак безпілотниками та ракетами взимку.

Чому нова база може стати викликом для НАТО

Будівництво об’єкта відбувається на тлі погіршення відносин між Росією та НАТО. Європейські уряди звинувачують Москву в посиленні кампанії саботажу, вторгнень безпілотників і кібератак. Минулого місяця Росія також попередила, що може застосувати ядерну зброю, якщо НАТО спробує відрізати їй доступ до Калінінградського ексклаву.

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Моннік наголосив, що поєднання промислового виробництва реактивних безпілотників, зростання їхньої складності та відносної нестачі комплексних засобів протидії дронам у багатьох країнах НАТО створює серйозний виклик для Заходу.

"Здатність швидко розгортати можливості для завдання великомасштабних ударів з використанням БПЛА (безпілотних літальних апаратів) є стратегічною вразливістю для країн НАТО", – заявив він.

Варто зазначити, що реактивний дрон-камікадзе Shahed-238, який у Росії отримав назву "Герань-3", є подальшим розвитком безпілотників Shahed-131/136. Його головною особливістю є турбореактивний двигун, що замінив поршневу силову установку, використану в попередніх моделях.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські реактивні "Шахеди" під час польоту на Київ використовують один і той самий маршрут. Така траєкторія може бути пов’язана з роботою LTE-модемів безпілотників через мобільні мережі Білорусі.