Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців із Африки та Азії: у ДШВ розповіли про бої. Карта

Воїни 7 корпусу Десантно-штурмових військ продовжують оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку. Там ворог продовжує штурмові дії і зазнає все більших втрат: за минулий тиждень на цій ділянці фронту було вбито чи поранено вже майже тисячу загарбників.

Відео дня

Зокрема, у бої з Силами оборони на Гуляйпільському напрямку російське командування кидає найманців з Азії та Африки, більшість яких в Росію заманили обманом. Подробиці розкрили у Telegram-каналі 7 корпусу ДШВ.

Ворог зазнає рекордних втрат на Гуляйпільському напрямку

Згідно з повідомленням, минулого тижня на Гуляйпільському напрямку Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців противника.

"Це – майже на 150 більше, ніж за попередній період. Також це – рекордний показник за останні два місяці", – зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Захисники додали, що ерез значні втрати на передових позиціях Росія змушена перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи. Зокрема, складі 5 загальновійськової армії розбиті підрозділи 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади міняють на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади.

"Після поповнення особового складу противник намагатиметься відновити інтенсивність штурмових дій", – прогнозують у 7 корпусі ДШВ.

РЕКЛАМА

На Гуляйпільському напрямку ворог не видає у штурми механізовані колони. Основною тактикою противника тут залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.

Окрім того, т підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ фіксують участь у штурмах не лише громадян РФ, а й іноземців, насамперед з країн Африки та Азії.

Головні історії дня

Одного такого окупанта, якого вдалося поранити за допомогою БпЛА, захисники показали на відео 110 окремої механізованої бригади. Короткому "життєпису" темношкірого найманця у ролику передував фрагмент заяви російського диктатора Володимира Путіна про "вічну дружбу", що пов'язує державу-агресорку з африканськими країнами.

РЕКЛАМА

Прояви цієї смертоносної дружби фіксуються ще на етапі вербування за кордоном "гарматного м'яса".

"Вербування проходить класичним способом: іноземцю обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу. З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після, позбавлених зв'язку, насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення", – заявили у 7 корпусі ДШВ.

РЕКЛАМА

Там додали, що нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони захопили у полон громадянина Індонезії, який діяв у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше розвідка оприлюднила дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України. У поіменному списку – майже 300 індонезійців, насправді їх значно більше.

При цьому практично усі ці люди підписали контракти у 2026 році, за попередні роки найманців з Індонезії, про яких відомо, можна було перерахувати на пальцях однієї руки.

Тим часом в Уганді отримали підтвердження, що Росія вербує громадян країни для участі в агресивній війні проти України. Щонайменше 27 з них вже були ліквідовані або зникли безвісти на полі бою.