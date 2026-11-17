У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія завдала численних ракетних ударів по Смілі Черкаської області. Унаслідок двох хвиль обстрілу травмовано шестеро людей.

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Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Про це повідомили у Черкаській обласній військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу

За інформацією обласної влади, від ночі ворог атакував Смілу вісьмома ракетами. Моніторингові канали повідомляли, що удар завдавали як балістичними, так і крилатими ракетами.

Основною ціллю удару були об’єкти промислової інфраструктури. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в сусідніх житлових будинках.

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