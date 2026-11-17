Росія запустила дві хвилі ракет по Смілі на Черкащині: постраждали шестеро людей
У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія завдала численних ракетних ударів по Смілі Черкаської області. Унаслідок двох хвиль обстрілу травмовано шестеро людей.
Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Про це повідомили у Черкаській обласній військовій адміністрації.
Наслідки обстрілу
За інформацією обласної влади, від ночі ворог атакував Смілу вісьмома ракетами. Моніторингові канали повідомляли, що удар завдавали як балістичними, так і крилатими ракетами.
Основною ціллю удару були об’єкти промислової інфраструктури. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в сусідніх житлових будинках.
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