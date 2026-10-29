Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадали

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоЯкі пенсії отримують українці з інвалідністю. Ілюстративне фото.Пенсія по інвалідності для II групи з 1 листопада: яка гарантована сума виплатІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІлюстрація: готівкові гривніЗарплати цих фахівців сягнули 85 тис.грн: які професії стали найприбутковішими в Україні"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему ЯрославиУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагувалиУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагувалиСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоСвинина не зникне з магазинів через епідемію. Ілюстративне фото.Чума свиней охопила 10 областей України: чи зникне м’ясо з магазинів та що буде з цінами
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадали

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
12,9 т.
Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадали
Місце ураження. Джерело: ДСНС України.

У четвер, 29 жовтня, після удару російського безпілотника по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули 14 людей, в інформаційному просторі почали поширювати дезінформацію. Пропагандисти просувають версії, які мають виправдати російську атаку та покласти провину за загибель цивільних на Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ну і Дніпро". Українські інформаційні ресурси зафіксували поширення відповідних повідомлень у проросійських каналах.

Зокрема, підконтрольні Кремлю ресурси стверджують, що безпілотник нібито впав на залізничну платформу внаслідок роботи української протиповітряної оборони. У таких повідомленнях відповідальність за загибель людей намагаються перекласти на українських військових.

Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадали

Дописи пропагандистів. Джерело: Telegram-канал "Ну і Дніпро".

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
8,3 т.
Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. Фото
8,3 т.
Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
6,4 т.
Окупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударів
6,4 т.
Окупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударів
Дмитро ТомчукДмитро Томчук
5,6 т.
"Хотят ли русские войны?" Історія дала відповідь
5,6 т.
"Хотят ли русские войны?" Історія дала відповідь

В інших публікаціях просувають конспірологічну версію про нібито навмисну провокацію української влади. Автори таких дописів без доказів пов’язують атаку з міжнародними політичними подіями та намагаються представити трагедію як інструмент впливу на іноземних політиків.

Водночас у поширених повідомленнях немає доказів, які підтверджували б твердження про падіння безпілотника внаслідок роботи української ППО або про навмисну провокацію з боку України.

За повідомленнями, які поширювалися після атаки, удар припав на одну із залізничних платформ, де перебували люди та стояв поїзд №866 сполученням Дніпро – Запоріжжя.

Спочатку в повідомленнях ішлося про 13 загиблих, однак у наданій інформації зазначено, що кількість жертв зросла до 14 осіб.

Російська дезінформаційна кампанія навколо трагедії спрямована на формування альтернативної версії подій і відвернення уваги від відповідальності Росії за удар.

Російські війська атакували платформу Дніпровського вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Внаслідок удару є відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та були поранені цивільні пасажири. У компанії заявили, що перед атакою на вокзалі та станції оголошували повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки розпочали евакуаційні заходи.

Схожі теми
Війна в УкраїніДніпрозалізничний вокзалУкрзалізницяРосія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!