Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Якою буде індексація пенсійВ Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: на скільки та коли підвищатьУ Ростовській області РФ пролунали вибухи: спалахнула нафтобаза в Азові. Фото та відеоУ Ростовській області РФ пролунали вибухи: спалахнула нафтобаза в Азові. Фото та відеоНове масштабне "велике будівництво" в УкраїніНове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід РосіїВ Україні "підскочили" ціни на землюВ Україні "підскочили" ціни на землю: скільки тепер коштує гектарСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у листопаді 2026 рокуСтарі ціни більше неактуальні: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні в листопаді 2026 рокуНацбанк випустить нові 2 грнНацбанк випустить нові 2 грн: будуть в оригінальному дизайніСтепан Гіга міг би святкувати 67-річчя: які скандали спалахнули навколо його дітей та за що соромили друзів співака після похоронуСтепан Гіга міг би святкувати 67-річчя: які скандали спалахнули навколо його дітей та за що соромили друзів співака після похоронуСили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – ГенштабСили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – Генштаб"Як це пропустили до навчальної програми?" Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці"Як це пропустили до навчальної програми?" Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річціStarlinkРосія скористалась обмеженням Starshield для атак на Україну: в ISW вказали на загрози
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,1 т.
Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено
Воїн мобільної вогневої групи ППО. Ілюстративне фото. Джерело: Пресслужба Повітряного командування "Схід"

У ніч проти 16 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 158 БпЛА різних типів.

Сили ППО знешкодили 131 ціль, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російська атак 16 листопада та її наслідки

У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував 158 ударними БпЛА типу "Шахед" (77 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
9,6 т.
Кидали зброю і здавались: прикордонники розповіли, як брали полонених в рамках операції "Вівальді". Відео
9,6 т.
Кидали зброю і здавались: прикордонники розповіли, як брали полонених в рамках операції "Вівальді". Відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,0 т.
"Було десять прильотів": окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. Відео
7,0 т.
"Було десять прильотів": окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. Відео
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
429
Росія завдала ударів по Дніпру: є жертва і постраждалі. Відео
429
Росія завдала ударів по Дніпру: є жертва і постраждалі. Відео

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА різних типів (55 із них – реактивні).

"Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" – зазначали у ПС о 8 ранку.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Результати бойової роботи сил ППО

Одеська область

Вночі російські війська вчергове масовано атакували Одещину. Є пошкодження інфраструктурних обʼєктів.

Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено кілька приватних будинків. У будівлях вибито скління. Також спалахнули пожежі.

Попередньо, без постраждалих.

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Росія вдарила по Одещині

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Росія вдарила по Одещині

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Росія вдарила по Одещині

Кіровоградська область

Уночі внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з транспортних підприємств у Голованівському районі.

На об’єкті виникла пожежа – вогонь охопив будівлі та техніку.

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Пожежа на транспортному підприємстві

Минулося без жертв та постраждалих.

Черкаська область

В регіоні ворог цілив по енергетиці. У Звенигородському районі атаковано кілька об’єктів. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Крім того, ворожий БпЛА влучив по території недіючого підприємства. Пожежу ліквідовано.

Звернень від населення щодо пошкодження майна не надходило.

Вінницька область

Унаслідок ворожої атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

Постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнювалася загрозою повторних ударів.

Опинилися під ударами і об'єкти енергетики. Фахівці вже працюють на місцях.

Запорізька область

Ворог атакував село Біленьке. FPV-дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури.

Загинув 59-річний чоловік.

Дніпропетровська область

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони.

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

Пошкоджено будинки

Загалом ворог бив безпілотниками по шести районах майже 20 разів.

У Дніпрі пошкоджені транспортна інфраструктура, приватні і багатоквартирні будинки.

У Павлограді понівечені заклад освіти, багатоповерхівки, автівка. Постраждали двоє людей. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 77-річного чоловіка. Жінка 42 років лікується амбулаторно.

На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок.

У Личківській громаді Самарівського району понівечена інфраструктура. Сталася пожежа.

У Кам’янському росіяни цілили по підприємству.

У Синельниківському районі під ударом були Синельникове та Миколаївська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський розповів про нову тактику російського терору. За його словами, в останні місяці російські війська обирають окремі регіони України як основні цілі для ударів і протягом кількох діб зосереджують атаки на їхній енергетичній інфраструктурі. Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131, а також на Київщині, Житомирщині та Сумщині.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаПовітряні сили ЗСУППОShahed (Шахед)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!