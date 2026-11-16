Росія запустила по Україні понад 150 дронів: сили ППО розповіли, скільки цілей було знищено

У ніч проти 16 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 158 БпЛА різних типів.

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Сили ППО знешкодили 131 ціль, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російська атак 16 листопада та її наслідки

У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував 158 ударними БпЛА типу "Шахед" (77 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА різних типів (55 із них – реактивні).

"Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" – зазначали у ПС о 8 ранку.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

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Одеська область

Вночі російські війська вчергове масовано атакували Одещину. Є пошкодження інфраструктурних обʼєктів.

Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено кілька приватних будинків. У будівлях вибито скління. Також спалахнули пожежі.

Попередньо, без постраждалих.

Головні історії дня

Кіровоградська область

Уночі внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з транспортних підприємств у Голованівському районі.

На об’єкті виникла пожежа – вогонь охопив будівлі та техніку.

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Минулося без жертв та постраждалих.

Черкаська область

В регіоні ворог цілив по енергетиці. У Звенигородському районі атаковано кілька об’єктів. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Крім того, ворожий БпЛА влучив по території недіючого підприємства. Пожежу ліквідовано.

Звернень від населення щодо пошкодження майна не надходило.

Вінницька область

Унаслідок ворожої атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

Постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнювалася загрозою повторних ударів.

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Опинилися під ударами і об'єкти енергетики. Фахівці вже працюють на місцях.

Запорізька область

Ворог атакував село Біленьке. FPV-дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури.

Загинув 59-річний чоловік.

Дніпропетровська область

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони.

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Загалом ворог бив безпілотниками по шести районах майже 20 разів.

У Дніпрі пошкоджені транспортна інфраструктура, приватні і багатоквартирні будинки.

У Павлограді понівечені заклад освіти, багатоповерхівки, автівка. Постраждали двоє людей. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 77-річного чоловіка. Жінка 42 років лікується амбулаторно.

На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок.

У Личківській громаді Самарівського району понівечена інфраструктура. Сталася пожежа.

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У Кам’янському росіяни цілили по підприємству.

У Синельниківському районі під ударом були Синельникове та Миколаївська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський розповів про нову тактику російського терору. За його словами, в останні місяці російські війська обирають окремі регіони України як основні цілі для ударів і протягом кількох діб зосереджують атаки на їхній енергетичній інфраструктурі. Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131, а також на Київщині, Житомирщині та Сумщині.