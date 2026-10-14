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Росія запустила за ніч по Україні 39 балістичних ракет і дрони: Зеленский вказав на цинічне порушення "енергетичного перемир'я" і звернувся до США

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Росія запустила за ніч по Україні 39 балістичних ракет і дрони: Зеленский вказав на цинічне порушення "енергетичного перемир'я" і звернувся до США
Володимир Зеленський. Джерело: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову ніч терору, яку влаштувала Росія. Глава держави розповів, що путінська армія застосувала 39 балістичних ракет.

Зеленський вимагає від президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на російський терор і ввести санкції проти РФ. Про це український президент заявив у своєму Telegram-каналі.

Як минула ніч в Україні

За інформацією Зеленського, путінські війська використовували для обстрілу 39 балістичних ракет різних типів і більше 120 ударних дронів і баражуючих боєприпасів. Основною ціллю удару була енергетика та критична інфраструктура у Києві, Київській області та Харкові. Зеленський наголосив, що це був прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент США визначив припинення вогню.

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Новина доповнюється…

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