Росія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворога

Російська окупаційна армія активно впроваджує нові модифікації безпілотників, щоб максимізувати збитки українській інфраструктурі. Ворог намагається скористатися вікном можливостей до того, як Україна зможе розгорнути ефективні заходи боротьби у великих масштабах

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Окупанти модернізують технології, підвищують стійкість дронів до засобів радіоелектронної боротьби та намагаються повністю локалізувати їхнє виробництво. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Модернізація "Герань-4"

За даними Головного управління розвідки МО України, країна-агресор модифікувала оптичну навігацію, компас і бойову частину ударного безпілотника дальнього радіусу дії "Герань-4".

У оновлену версію дрона інтегровано нові компоненти автономної навігації, серед яких високоточний магнітоіндуктивний датчик американського виробництва. Така модернізація дозволяє БПЛА значно простіше здійснювати автономне цілевказівництво та навігацію в умовах активного впливу українських засобів РЕБ.

Крім того, Росія почала замінювати китайські реактивні двигуни на нові силові установки власного виробництва, що виготовляються в особливій економічній зоні (ОЕЗ) "Алабуга". Таким чином РФ намагається зменшити залежність від прямих імпортних поставок деталей з Ірану та КНР, переходячи до локалізації складання.

Небезпека для мостів

Головною особливістю оновлених БПЛА стала поява спеціалізованої кумулятивно-різальної боєголовки спеціального призначення. Це озброєння спроектовано спеціально для знищення захищених цілей зі сталевого прокату та бетону, а також для нанесення критичних пошкоджень вантовим мостам.

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Останніми днями російські війська вже активізували удари із застосуванням цих засобів по ключових логістичних артеріях Києва — Північному та Південному мостах через Дніпро.

Розширення можливостей БПЛА

Паралельно з ударними безпілотниками супротивник оновлює й розвідувальні платформи. 5 жовтня підрозділи 8-го армійського корпусу України перехопили новий російський розвідувальний дрон "Молнія-13". Повідомляється, що цей БПЛА оснащений чотирма двигунами і в півтора рази перевищує за розмірами попередні версії.

Головні історії дня

Російський ВПК та розробники продовжують нарощувати виробництво, збільшувати швидкість і маневреність безпілотників, а також диверсифікувати пускові платформи.

Які головні цілі окупантів на осінь і зиму

В ISW підкреслюють, що ставка на нові модифікації дронів зроблена не випадково. Ворог поспішає розгорнути максимально стійкі та небезпечні модифікації БПЛА до того, як Сили оборони України встигнуть налагодити та масштабувати системи протидії.

Головна мета цього поспіху — завдати максимальної шкоди українській енергетичній інфраструктурі та логістичним шляхам протягом осені, щоб підірвати стійкість країни перед початком масштабної та жорсткої зимової кампанії ударів.

Нагадаємо, президент України заявив про підготовку нових угод, що стосуються систем ППО та ракет для них. За його словами, Україна також розраховує на якнайшвидший початок виробництва перехоплювачів для боротьби з російськими дронами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink.