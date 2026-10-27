Росія завдала ракетного удару по Дергачах: є постраждалі

У вівторок, 27 жовтня, російські окупанти вдарили по Дергачах Харківської області. Загарбники поцілили у складську будівлю.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Подробиці повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку

Про ракетний удар росіян посадовець поінформував о 12:56.

"Ворог завдав ракетного удару по м. Дергачі. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

Синєгубов додав, що військові РФ влучили у складське приміщення, внаслідок чого пошкоджено обладнання автозаправної станції та автомобіль.

Наразі екстрені служби працюють на місці й ліквідовують наслідки обстрілу.

Вже о 13:18 стало відомо про трьох постраждалих через дії країни-агресорки.

"Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Дергачі. Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

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Станом на 13:37 кількість постраждалих збільшилася до 5 осіб.

"Ще двоє людей звернулися за допомогою до лікарів в Дергачах", – повідомив Синєгубов.

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