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Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
3,9 т.
Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео
Росія завдала ударів по Дніпру. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів став житловий багатоповерховий будинок.

Унаслідок атаки постраждали мирні жителі, зафіксовано масштабні руйнування. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Ракетний терор

За інформацією обласної адміністрації, ціллю ракетної атаки став багатоповерховий будинок. Також на оприлюднених кадрах зафіксовано пошкодження приватних будинків і транспортних засобів.

Унаслідок атаки постраждали люди. Станом на 7:00 в ОВА не повідомляли про кількість поранених і їхній стан. Також невідомо, чи є люди під завалами зруйнованого будинку. Втім, в ОВА зазначили, що на місці триває пошуково-рятувальна операція.

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Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Наслідки російського терору. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Масштабні руйнування у Дніпрі. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Наслідки терору. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Наслідки ракетного удару. Джерело: Скриншот

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Руйнування у Дніпрі. Джерело: Скриншот

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру в Дніпрі. Також він поінформував, що ракетний удар по багатоповерхівці застав людей, коли одні збиралися на роботу, а інші вже були в дорозі.

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Пожежа після російської атаки. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Окупанти застосували ракети. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Серед мирних жителів є постраждалі. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

У Дніпрі пошкоджено транспорт. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Серед мирних жителів є постраждалі. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

У Дніпрі пошкоджено транспорт. Джерело: Дніпропетровська облрада

Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Руйнування після ракетної атаки. Джерело: Дніпропетровська облрада

Нагадаємо, 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. У Немишлянському районі було атаковано перехід між корпусами одного з медичних закладів. Унаслідок ворожого удару поранення дістали 62 людини.

Раніше повідомлялося, що вранці 2 листопада атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Як писав OBOZ.UA, вранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму та Чугуєву у Харківській області. В Ізюмі ворожі КАБи влучили в житлові багатоповерхівки, унаслідок чого загинула людина, ще 19 людей постраждали. Серед постраждалих були діти.

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