Росія завдала ударів по Дніпру: пошкоджено будинки, є поранені. Фото та відео

Уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів став житловий багатоповерховий будинок.

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Унаслідок атаки постраждали мирні жителі, зафіксовано масштабні руйнування. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Ракетний терор

За інформацією обласної адміністрації, ціллю ракетної атаки став багатоповерховий будинок. Також на оприлюднених кадрах зафіксовано пошкодження приватних будинків і транспортних засобів.

Унаслідок атаки постраждали люди. Станом на 7:00 в ОВА не повідомляли про кількість поранених і їхній стан. Також невідомо, чи є люди під завалами зруйнованого будинку. Втім, в ОВА зазначили, що на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Упродовж ночі та вранці російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами та крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників.

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Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру в Дніпрі. Також він поінформував, що ракетний удар по багатоповерхівці застав людей, коли одні збиралися на роботу, а інші вже були в дорозі.

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Нагадаємо, 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. У Немишлянському районі було атаковано перехід між корпусами одного з медичних закладів. Унаслідок ворожого удару поранення дістали 62 людини.

Раніше повідомлялося, що вранці 2 листопада атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Як писав OBOZ.UA, вранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму та Чугуєву у Харківській області. В Ізюмі ворожі КАБи влучили в житлові багатоповерхівки, унаслідок чого загинула людина, ще 19 людей постраждали. Серед постраждалих були діти.