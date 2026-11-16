Росія завдала ударів по Дніпру: є жертва і постраждалі. Відео

Вранці в понеділок, 16 листопада, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпро. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще трьох поранено.

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Одна з постраждалих – 44-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

Що відомо

Начальник Дніпропетровської ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки на Дніпро 44-річна жінка дістала поранень, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше він повідомив, що одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Окрім того, на дорозі зайнялися автівки.

На місці атаки працюють усі служби.

Відео з місця останньої ворожої атаки на Дніпро опублікували в місцевому Telegram-каналі.