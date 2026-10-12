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Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото
Пошкоджена вибуховою хвилею багатоповерхівка у Дніпрі

Вдень 12 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів по облцентру: є пошкодження, у житловому будинку вибито вікна.

Відомо про щонайменше одну жертву атаки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку

Про те, що російські війська у розпал повітряної тривоги завдали ударів по Дніпру, Ганжа повідомив о 10:52.

Куди саме влучив ворог – посадовець не уточнив. Однак зазначив, що пошкоджень зазнала розташована поруч з епіцентром вибуху багатоповерхівка.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Інформацію про постраждалих уточнюємо", – писав він тоді.

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Невдовзі стало відомо, що внаслідок російської атаки загинула людина.

Ганжа також показав світлини пошкодженого будинку: там комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків.

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий. Фото

У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вдень 12 жовтня  Росія завдала удару по Дніпру: є загиблий.  Одразу після удару стало відомо про щонайменше одного загиблого.

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