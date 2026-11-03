Росія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людей

Уночі 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. У Немишлянському районі було атаковано перехід між корпусами одного з медичних закладів.

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Унаслідок ворожого удару поранення дістали 73 людини. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, унаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, скління вікон 4 багатоповерхових житлових будинків, 10 легкових автомобілів.

Спочатку адміністрація повідомляла про 13 постраждалих, але до 5:00 ранку кількість поранених зросла до 25 осіб. Згодом повідомили про 62 постраждалих. За оновленими даними Харківської обласної прокуратури, станом на 9:00 внаслідок російської атаки постраждали 73 людини.

"Попередньо 200 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів. На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 25. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу", – йдеться в повідомленні обласної адміністрації.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що внаслідок влучання в медичний заклад Немишлянського району пошкоджено понад 1000 вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівках.

Директор лікарні Ольга Романенко розповіла про наслідки удару по медичній установі. За її словами, деякі пацієнти навіть не могли розмовляти через шоковий стан.

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На момент атаки в укритті були 236 пацієнтів та 31 працівник. Будівлю лікарні сильно пошкоджено, пацієнтів перевезли до інших медзакладів.

У Харківській міськраді повідомили, що внаслідок ударів по об'єктах інфраструктури Харкова та Харківської області, які забезпечують життєдіяльність, у місті частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання.

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Крім того, через нестабільну напругу в електромережах у русі поїздів можливі відхилення від чинного розкладу.

За даними слідства, 3 листопада орієнтовно о 03:20 збройні сили Росії завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова.

Удар припав на перехід між корпусами лікарні. У будівлях медичного закладу вибито вікна та пошкоджено фасад.

Також пошкоджено інший медичний заклад, медичну лабораторію, скління вікон 10 багатоквартирних житлових будинків, 13 автомобілів.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем управління УМПК-5Р.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, вранці 2 листопада атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Як писав OBOZ.UA, вранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму та Чугуєву на Харківщині. В Ізюмі ворожі КАБи влучили в житлові багатоповерхівки, унаслідок чого загинула людина, ще 19 людей постраждали. Серед постраждалих були діти.