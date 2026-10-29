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Росія завдала удару по Лозовій і ізюму на Харківщині: є постраждалі, під завалами можуть бути люди

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
366
Росія завдала удару по Лозовій і ізюму на Харківщині: є постраждалі, під завалами можуть бути люди
Російські реактивні дрони "Герань-4". Джерело: ілюстраційне фото ГУР

У четвер, 29 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій та атакували керованою авіабомбою Ізюм Харківської області. Унаслідок обстрілів є постраждалі, а в Ізюмі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

Про наслідки російських атак повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Унаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали шестеро чоловіків віком 44, 60, 64, 64, 68 та 68 років.

Усі вони дістали вибухові поранення, їх госпіталізували. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

В Ізюмі російські війська вдарили керованою авіабомбою по п’ятиповерховій будівлі. Унаслідок влучання зазнали часткових руйнувань поверхи з першого по п’ятий.

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На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть залишатися люди. Екстрені служби працюють у посиленому режимі.

22 жовтня, російські окупаційні війська атакували ринок у Лозовій Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій та Дергачах (Харківська область). Внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалі.

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