У середу, 18 листопада, російські окупанти атакували Одесу. Ціллю російської атаки став житловий будинок у центрі міста.

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Внаслідок російського обстрілу загинула людина, також є ще постраждалі. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо

Атаки окупантів 18 листопада зазнала центральна частина Одеси. Росіяни атакували житловий будинок міста. Внаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину і ще кількох постраждалих.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Лисак.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.