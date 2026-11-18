Росія завдала удару по Одесі: є жертва і поранені
У середу, 18 листопада, російські окупанти атакували Одесу. Ціллю російської атаки став житловий будинок у центрі міста.
Внаслідок російського обстрілу загинула людина, також є ще постраждалі. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Що відомо
Атаки окупантів 18 листопада зазнала центральна частина Одеси. Росіяни атакували житловий будинок міста. Внаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину і ще кількох постраждалих.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Лисак.
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Постраждалим надається необхідна медична допомога.