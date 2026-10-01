У Павлограді на Дніпропетровщині 1 жовтня внаслідок російської атаки поранень дістали троє людей. Серед них – 69-річна жінка та чоловіки віком 24 і 42 роки.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Жінка перебуває у важкому стані, тоді як чоловіки – у стані середньої тяжкості.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 28 вересня російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Тоді загинула одна людина, ще троє дістали поранень, серед них – 15-річний хлопець.

Раніше РФ здійснила комбіновану атаку на Дніпропетровщину, під час якої під ударом опинилися Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград. Російські війська застосували ударні безпілотники та ракети, внаслідок чого були пошкоджені промислові підприємства та виникли пожежі.

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