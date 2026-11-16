Росія завдала удару по підприємствах у Чернігові: дві людини загинули

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиКримський міст"Було десять прильотів": окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. ВідеоНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. ФотоНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. ФотоКіт Келлог"За столом сидять потрібні люди": Келлог оцінив шанси на завершення війни в Україні після перемовин в Абу-ДабіВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація змінилася: які графіки відключень світла тепер діють в Україні"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рікБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Одесі. ФотоУ Кремлі закликали депутатів "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" у війні: медіа розкрили подробиціУ Кремлі закликали депутатів "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" у війні: медіа розкрили подробиціІлюстрація - зарплатиУкраїнцям роздаватимуть по майже 13 тис. грн: хто може отримати гроші та які умови
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія завдала удару по підприємствах у Чернігові: дві людини загинули

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
600
Росія завдала удару по підприємствах у Чернігові: дві людини загинули
Ілюстративне фото. Дим від вибухів. Джерело: АрміяInform

Вдень 16 листопада російська окупаційна армія атакувала два підприємства в Чернігові. Попередньо моніторингові канали писали про наближення до Чернігова ворожих "Бандеролей".

Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще четверо осіб травмовані. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Що відомо

Російські окупанти атакували Чернігів у понеділок, 16 листопада, вбивши двох людей і ще одна людина постраждала. Серія вибухів пролунала в місті близько 12:45. Під удар потрапили два підприємства міста.

"Ворог атакував 2 підприємства міста. Попередньо одна людина постраждала", – написав Брижинський о 12.58.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
37,6 т.
Сили оборони уразили нафтобазу в Ростовській області та пункти управління противника – Генштаб
37,6 т.
Сили оборони уразили нафтобазу в Ростовській області та пункти управління противника – Генштаб
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
8,7 т.
Сили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – Генштаб
8,7 т.
Сили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – Генштаб
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
5,9 т.
Росія скористалась обмеженням Starshield для атак на Україну: в ISW вказали на загрози
5,9 т.
Росія скористалась обмеженням Starshield для атак на Україну: в ISW вказали на загрози

Згодом він повідомив, що внаслідок російської атаки загинули дві людини.

Пізніше Дмитро Брижинський зазначив, що наразі кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Також внаслідок атаки руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу.

"Внаслідок атаки також руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу. Двоє людей загинули, ще четверо – травмовані", – написав начальник МВА.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у пʼятницю, 23 жовтня, у Чернігові внаслідок російської атаки на одне з міських підприємств загинула людина, ще 25 людей постраждалих.

Також ми писали про те, що в місті Мена Чернігівської області ввечері 14 листопада внаслідок ворожого дронового удару було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Загинули дві особи, ще щонайменше одна отримала поранення.

Схожі теми
Російські обстрілиВоєнні злочини РосіїВійна в УкраїніУкраїнаЧернігівпостраждали українцісмертьракета "Бандероль"
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!